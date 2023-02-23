Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию об осуждении вторжения РФ и украинской ''формуле мира''. Видео

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций собралась на заседании к годовщине войны в Украине и приняла резолюцию по осуждению действий России и призыву к ней немедленно прекратить боевые действия. Документ поддержала 141 страна.

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Еще 7 выступили против и 32 – воздержались. Как и предыдущие резолюции, эта подтверждает обязательства ООН по суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности украинского государства. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о голосовании, которое состоялось 23 февраля в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Заметим, что среди проголосовавших против стран были прежде всего само государство-агрессор Россия, а также Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали.

Так, представители Генассамблеи, состоящей из 193 членов ООН, выступили в поддержку резолюции, призывающей к "справедливому и крепкому миру".

Проект документа был внесен на рассмотрение около 60 стран. Голосование прошло после закрытия дебатов. Резолюцию одобрили, несмотря на попытки страны-агрессор РФ сорвать этот процесс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Киев и его союзников полностью удовлетворяет текст проекта резолюции по случаю трагической годовщины полномасштабного вторжения России в нашу страну. Документ требует от России полного вывода ее войск с территории Украины, прекращения боевых действий, а также "закрепляет ключевые положения формулы мира президента Зеленского".

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, пытающихся противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", – заявил он накануне голосования.

Кулеба добавил, что Украина и партнеры последовательно строят комплексную международную систему, которая позволит привлечь государство-террориста Россию к ответственности за его преступления.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Госдепе США объяснили, что международное сообщество не имеет полицейских органов с юрисдикцией задерживать россиян, виновных в преступлениях против Украины. В частности, если эти военные преступники находятся на территории РФ.

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