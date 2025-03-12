Главы МИД Украины и Польши начали встречу в Варшаве: названа ключевая тема переговоров. Видео

Утром 12 марта в Варшаве начались переговоры министров иностранных дел Украины и Польши Андрея Сибиги и Радослава Сикорского. Главной темой обсуждения станут договоренности после американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

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Сибига прилетел в Варшаву прямо из Джидды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши.

Глава МИД Украины в соцсети Х заявил, что приехал в Польшу, чтобы поделиться результатами встречи в Джидде. Сибига выразил благодарность Польше за ее мощную поддержку, включая последний пакет военной помощи. Также он добавил, что обсудил со своим польским коллегой дальнейшие совместные шаги по обеспечению долгосрочной безопасности Украины и всей Европы.

Перед переговорами Сикорский подтвердил журналистам, что через территорию Польши возобновлены поставки вооружения в Украину.

"Мы удовлетворены новыми предложениями и новыми идеями по предотвращению российской агрессии в Украине. Мы находимся в постоянном контакте, но нет ничего лучше прямого разговора по всей повестке дня", – заявил польский министр.

Напомним, во вторник, 11 марта, в Джидде состоялась встреча представителей Украины и США на высоком уровне. Делегации обсуждали возможное соглашение по прекращению войны с Россией, развитие двусторонних отношений и не только все это. По словам украинского президента, на переговорах "Украина была услышана".

Как сообщал OBOZ.UA, в России отреагировали на переговоры США и Украины, по результатам которых прозвучали предложения о полном прекращении огня. Оккупанты выдали, что любые договоренности "будут на условиях Москвы, а не Вашингтона".

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