Главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев завершил переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они встречались в Майами в эти выходные.

В своем аккаунте в сети Х путинский переговорщик опубликовал собственное фото, сделанное в Майами, и поблагодарил этот город за "гостеприимство". В то же время Дмитриев сделал намек на возможные договоренности о следующей встрече с американцами уже в Москве.

Что сказал Дмитриев

Свой визит в США Дмитриев завершил публикацией собственного фото на фоне заката в Майами.

"Спасибо, Майами. В следующий раз – Москва", – подписал фотографию он.

Эту фразу можно было бы воспринять как своеобразную форму вежливости, не наполненную реальным содержанием. С другой стороны, с такой же вероятностью Дмитриев мог "засветить" кулуарные договоренности с Уиткоффом относительно дальнейшего развития переговорного процесса.

Однако одна деталь заставляет предположить другой вариант: эта же фраза про "следующий раз в Москве" напечатана и на надетой на Дмитриеве футболке, которую также "украшает" двуглавый российский орел.

Поэтому вероятность того, что Дмитриев так намекнул на вероятные договоренности о продолжении контактов в Москве, сбрасывать со счетов не стоит. В любом случае ехал он в Майами с четким указанием заманивать американцев в столицу государства-агрессора – для чего Дмитриев и прихватил с собой упомянутую футболку.

Отдельного внимания заслуживает тот факт, что представитель государства-агрессора сопроводил свое сообщение эмодзи с голубем мира. Он, очевидно, должен символизировать "миролюбие" россиян и избранного им руководства, которые не только развязали войну и захватили часть территорий соседнего государства, но и настолько захмелели от безнаказанности, что требуют от жертвы агрессии уходить с собственной земли.

