Главные угрозы для Украины в 2026 году: от раздора Европы и эгоизма США до уменьшения внешней поддержки и ползучего возвращения России. Интервью с Веселовским

2026 год становится для Украины не просто очередным годом войны, а точкой стратегического выбора, последствия которого могут определить архитектуру безопасности Европы на десятилетия вперед. Ключевым риском становится не военное поражение в классическом понимании, а навязывание так называемого "мира", который на самом деле является лишь паузой перед новой, еще более опасной фазой войны. В центре этого риска – сценарий "замороженного поражения": прекращение активных боевых действий без ответственности агрессора и без реальных гарантий безопасности для Украины.

Главная опасность 2026 года заключается в том, что международный контекст все больше работает не на справедливый мир, а на удобную стабилизацию для Запада. Усталость союзников, внутренние политические кризисы в США и Европейском Союзе, страх эскалации и желание "закрыть украинский вопрос" создают благоприятную среду для давления на Киев с целью принятия компромиссов, которые де-факто легализуют результаты российской агрессии.

Параллельно с внешними угрозами растет риск внутренней дестабилизации. Длительная война ведет к социальной, экономической и психологической усталости общества. Информационные операции, радикализация дискуссий о войне и мире, а также попытки навязать Украине референдумы по территориям создают мощный потенциал для поляризации и внутреннего конфликта. Это стратегически опасный инструмент, способный подорвать устойчивость украинцев изнутри.

На фоне этого Россия, несмотря на экономическое и демографическое истощение, сохраняет свою стратегию неизменной: война на истощение, ожидание политических сдвигов на Западе и попытками возвращения России в глобальную политику без наказания за агрессию.

Именно совокупность этих факторов делает 2026 год одним из самых опасных и одновременно определяющих для будущего Украины.

Своими мыслями по этим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– На ваш взгляд, какие основные угрозы будут стоять перед Украиной в 2026 году. Учитывая нынешний ход переговорного процесса, на так называемый мирный план Трампа, может ли это быть несправедливый мир? В общем, насколько сценарий "замороженного поражения" опасен для Украины и можно ли его избежать?

– Главная угроза для Украины сегодня – состояние ее Вооруженных сил и вероятность дальнейшего отступления с контролируемых территорий. Именно из этого следует возможность говорить о несправедливом или справедливом мире. Мир между Российской Федерацией и Украиной, как мне кажется, в ближайшие годы заключен не будет. Возможно, не только в ближайшие, но и в более отдаленной перспективе.

Причина проста. Ни одна из сторон не достигла своих целей. И главное, что российская сторона как агрессор не просто не достигла своих первоначальных целей, но и то, что теоретически может быть зафиксировано как мир, совсем не укладывалось в ее первоначальные планы. Поэтому любая договоренность, если она вообще будет достигнута, будет носить характер полуформального провозглашения временного прекращения огня. Это прекращение может длиться десятилетиями, как это происходит в отношениях между Северной и Южной Кореей.

При этом есть принципиальная разница. На территории Южной Кореи находится мощный контингент американских вооруженных сил, предположительно с ядерным компонентом. Ничего подобного на территории Украины пока не предвидится. Поэтому говорить о справедливости такого мира не стоит. Это слово здесь вообще не подходит. Справедливого мира не может быть априори. Он возможен лишь при условии, что Россия признает факт агрессии, необходимость возмещения нанесенного ущерба. Хотя, если говорить честно, как можно возместить десятки и сотни тысяч погибших? Кроме этого должно быть политическое признание вины, которое по своей сути напоминало бы покаяние Германии после Второй мировой войны или, в меньшей степени, Японии. Поэтому говорить сегодня о справедливом мире – это сфера фантастики.

И здесь я возвращаюсь к главному. Все зависит от состояния Вооруженных сил Украины. Оно сейчас далеко не блестящее. И это влияет не столько на военных. Это влияет на отношение к нам наших союзников. Например, абсолютно справедливо было отмечено одним из исследователей, что успешная оборона в районе Покровска и Мирнограда в значительной степени способствовала предоставлению финансовой помощи со стороны ЕС. Так же операция в районе Купянска серьезно повлияла на позицию команды Трампа во время переговоров.

Теперь относительно международной составляющей. Президент Зеленский в своих последних интервью неоднократно отмечал, что около 90% теоретических предложений, которые могли бы стать основой перемирия или мира, согласованы с американской стороной. С российской стороной они не согласованы ни в коей мере. Они являются желательными с нашей стороны. Я даже не уверен, что они являются желательными со стороны США. Мне кажется, что американцы не готовы настаивать именно на тех формулировках и выводах, к которым пришла украинская сторона. Вся эта ситуация говорит об одном. Достижение любого перемирия или мирного соглашения выглядит крайне проблематичным, если мы не увидим серьезных провалов с российской стороны – в военной, экономической или политической сфере.

– Прекращение огня на данном этапе войны – может ли такой шаг сделать Путин? И как мы можем этим воспользоваться?

– Вполне. Для того чтобы залечить раны, которые Украина нанесла России в этой войне, восстановить логистику, абсорбировать огромные захваченные территории, десятки тысяч квадратных километров, навести там элементарный порядок, стабилизировать социально-экономическую ситуацию, чтобы население не взорвалось, на все это нужны годы.

При этом, если эти если эти годы нужны России, то они есть и у Украины. Они есть и у европейцев, и у других потенциальных партнеров. Они есть и у Штатов, где уже через десять месяцев состоятся выборы и появится новый состав Конгресса, который, вполне вероятно, будет более требовательным в отношении сотрудничества США с Европой. Есть теоретические разговоры о присоединении Украины к ЕС в 2027 году. Это может быть полуприсоединение, но оно станет фактом. И все это свидетельствует о том, что никакой фатальной неотвратимости возобновления агрессии нет. Да, у нынешней кремлевской власти есть желание и намерение это сделать. Но позволят ли им это сделать обстоятельства через два года – я совсем не уверен.

Главный вопрос — насколько быстро, полноценно и качественно украинская власть, в случае достижения определенного мирного момента, сможет перестроить страну. Избавив ее системных изъянов, которые проявились во время коррупционных скандалов, подкупа депутатов, неадекватного управления войсками, а также в принципиальной необходимости изменения способа формирования государственной власти, включая рекрутинг и мобилизацию.

– Если говорить о внутренних проблемах и дестабилизации. Референдум, о котором сейчас активно говорят не только президент США и российский диктатор, но и президент Украины. Насколько это может быть дестабилизирующим фактором общества?

– На мой взгляд, тема референдума мертва. Она жива только в заявлениях и на бумаге. На самом деле он не может состояться по двум причинам. Первая. Согласно Конституции Украины, для того чтобы референдум имел юридическую силу, в нем должны принять участие более 50% избирателей, а не просто тех, кто пришел голосовать. Количество избирателей в Украине сейчас составляет около 20 миллионов. Мы физически не соберем 10 миллионов голосов с учетом массового выезда, нежелания, невозможности и рисков безопасности. Вторая причина. Российские власти официально заявили, что никакого прекращения огня для подготовки референдума не предвидится. А мы говорим как минимум о 60 днях, и даже это чрезвычайно мало.

Следовательно, с учетом этих двух факторов, такое мероприятие не состоится. А если оно не состоится, то сама тема пока зависает в воздухе. На этом этапе говорить о ней как о реальном факторе дестабилизации, на мой взгляд, безосновательно.

– Что касается партнеров. Вы отмечали, что успехи на фронте стимулируют помощь. Означает ли это, что неуспехи, наоборот, будут побуждать партнеров сдерживать поддержку? За последний год произошла заметная переориентация с США на Европейский Союз в вопросе финансовой и военной помощи. Способна ли Европа в 2026 году хотя бы не сбавлять этот темп, учитывая собственные внутренние проблемы?

– Недавно были опубликованы данные по военной помощи Украине со стороны нашего крупнейшего европейского союзника после США – Германии. Там очень существенная разница между 2025 и планами на 2026 год. Я сейчас не буду называть точные цифры, но речь идет примерно об уменьшении на 30%. Это первый сигнал. Второй сигнал – Франция. Она много говорит о помощи Украине, но реальной военной помощи за последние три месяца я не видел. На последнем заседании в формате "Рамштайн" французы не внесли серьезных финансовых обязательств. Италия лишь со второй попытки смогла проголосовать решение о военной помощи Украине на следующий год из-за сопротивления одной из правящих партий. Чехия выпала из числа активных партнеров. При премьере Бабише она таким партнером больше не является, и будет ли вообще поставлять что-то в дальнейшем – большой вопрос.

Балтийские страны истощены. Швеция истощена. Дания истощена. Фактически остаются отдельные страны и индивидуальные инициативы – Нидерланды, Великобритания, частично Германия. Я не слышал о значимых взносах Испании, не слышал о Греции, кроме передачи или продажи откровенно устаревшего оборудования. Все это говорит о том, что Европа очень рассчитывала на 2025 год как на год завершения активной фазы войны. Этот расчет не оправдался.

– Если посмотреть на помощь Украине, можно достаточно четко провести условную линию между Севером и Югом Европы. Отношение к помощи существенно отличается. Северные страны – Швеция, Дания, Норвегия значительно лучше осознают угрозу, потому что находятся рядом с Россией, фактически на потенциальной линии фронта Запада. Юг, будто такой угрозы не чувствует. Будет ли эта поляризация усиливаться и увеличивать разрыв внутри ЕС?

– Это не совсем вопрос отношения к помощи. Это, скорее, отражение исторических и социальных моделей развития. Дело не только в географии. Северные страны Европы входят в число мировых лидеров по многим показателям – не только социальной поддержки, но и уровня ответственности за международную политику в целом. Вспомните, кто был ключевым посредником в мирном процессе между Израилем и Палестиной – Норвегия. Кто системно помогает бедным и охваченным войнами странам Африки - Швеция, Финляндия. Кто работал на Балканах больше всего – снова Северные страны. Балканы географически ближе к Италии, но это не Италия была главным игроком.

– То есть вы имеете в виду, что у них просто больше совести и ответственности?

– Назовите это совестью или осознанием общественной ответственности каждого человека. А отсюда ответственность правительств за состояние дел в мире. Они помогают Украине не только потому, что боятся России, а потому, что осознают: мы являемся частью глобального порядка. А наша война, как сегодня сходятся практически все исследователи, давно вышла за рамки регионального конфликта. Она уже надрегиональная. Она еще не глобальная, и, надеюсь, не станет таковой, но это уже точно не локальная война.

Второй момент – масштабы. Масштабы вооружений, финансов, политических и управленческих ресурсов, времени правительств, которые сюда вкладываются и здесь буквально сгорают. Европа становится беднее. Соединенные Штаты находятся в стратегической растяжке, потому что не могут сосредоточиться только на Тихоокеанском регионе. В этот клубок вовлекаются Китай, Индия, Турция. Все это создает колоссальную систему взаимных обязательств, рисков и издержек, которые влияют на весь мир. И именно те общества, которые считают себя частью глобальной ответственности, помогают. Они дают деньги, поставляют вооружение, позволяют своим гражданам воевать добровольцами.

– Учитывая все это, какой политики, по вашему мнению, будет придерживаться Европейский Союз в дальнейшем? Это будет максимальное напряжение сил ради поддержки Украины или контролируемая, дозированная помощь?

– Текущее руководство ЕС и состав Европарламента свидетельствуют об одном. Они будут пытаться напрячь все возможные ресурсы – финансовые, юридические, институциональные. ЕС будет выкручивать собственное законодательство максимально, чтобы ускорить интеграцию Украины. Формальную, полуформальную, техническую – любую возможную. Даже если это не будет полноправное членство. Возможно, наши депутаты будут представлены в Европейском парламенте, но без права вето в Европейском совете. Технически и экономически Украина будет встроена в ткань ЕС. Свободная торговля станет реально свободной.

Это делается с одной целью – жестко зафиксировать в международно-правовом смысле, что нападение России является нападением на Европейский Союз. Даже если де-юре мы еще не полностью члены. Это серьезный сдерживающий фактор для России в случае любых будущих "замеров" по возобновлению боевых действий.

Проблема не в открытии кластеров. Проблема в имплементации. Мы можем завтра проголосовать закон о правильном формировании Конституционного Суда. Но потом месяцами и годами не назначать судей. Суд будет некомплектный и нефункциональный. Работа Верховной Рады, Кабинета Министров и президента – техническая, рутинная, непубличная – гораздо важнее, чем торжественные заявления об открытии кластеров. Мы принимаем десятки законов. Но нет подзаконных актов. Нет исполнения на местах. НАБУ говорит: у нас 300 сотрудников, нужно 1500. Оно это говорит сегодня? Нет. Оно это говорит уже три года. Что изменилось? Ничего. Так выглядит европейская интеграция на практике.

Это же самое касается наблюдательных советов. Мы не вчера узнали о проблеме наблюдательных советов. Политическое руководство и парламентское большинство годами формировали заведомо неправильные составы этих советов. Они использовались для прикрытия злоупотреблений. Энергоатом. Укрзализныця. Последний пример – отставка Ростислава Шурмы из наблюдательного совета Укрзализныци. Это тот самый Шурма, к которому полгода назад в Германии приходили с обысками украинские правоохранители. И он все это время оставался членом наблюдательного совета. Против него уже более полутора лет ведется расследование по коррупционным схемам, связанным с его собственностью и собственностью его брата. Вот это и есть "реальная европейская интеграция".

– И в завершение о Европе. Страх перед войной, перед прямой конфронтацией с Россией у европейских элит еще велик? Или они уже готовы пересекать определенные красные линии?

– Политические элиты чувствуют опасность значительно лучше, чем общества. И постепенно они готовят общества к изменениям. К повышению военных бюджетов, милитаризации, призыву. Денег будет больше на пушки, чем на масло. Этот процесс уже запущен.

Есть ли все еще красные линии? Есть. Это страх популистов. Баланс чрезвычайно хрупкий. Если слишком резко наращивать помощь Украине, можно потерять поддержку избирателей. И это понимают все. Слова вице-президента США Вэнса о том, что "мы больше не даем деньги Украине, а кормим своих пенсионеров", были сказаны не случайно. Они адресовались не только американцам. Их услышали в Германии, Австрии, Франции. Политики прекрасно понимают, что происходит.

Премьер Португалии Монтенегру привез Украине около 500 миллионов евро. Для Португалии это огромные деньги. Это небогатая страна, с большим процентом мигрантов. Это серьезный шаг. Но сможет ли он сделать это снова через полгода? Нет. Поэтому когда говорят, что Европа могла бы больше, а мы могли бы больше, я всегда задаю один вопрос: а где граница?

– А что мы можем больше?

– Я вынужден повторить фразу, которая мне очень запомнилась. Ее сказал один народный депутат. Мы можем больше тогда, когда километровые очереди будут стоять возле ТЦК, как это было в 2022 году. Вот это и есть "больше". Это наша земля. Мы обязаны ее защищать. Не португальцы. Мы.

– Вы упомянули Венса, который заявил, что благодаря прекращению помощи Украине они теперь могут кормить своих пенсионеров. И что он обращается к европейским политикам. Но ведь он обращается не ко всем, а к конкретной группе. К правопопулистам, что является проблемой и для Украины, учитывая их отношение к помощи и РФ. Насколько это станет ключевой угрозой для Европы в 2026 году? Она усилится?

– Это чрезвычайно актуальная проблема. Возможно, это самый сложный политический вызов, который сегодня стоит перед европейскими обществами. Во Франции по меньшей мере 30 лет существовала модель, при которой либо правые, либо левые популисты выходили в первый тур с наибольшим результатом. А потом все общество хваталось за голову, все остальные объединялись и во втором туре выбирали кандидата "против". Так было при Миттеране, при Помпиду. Так было при Жискаре д'Эстене, Саркози и Макроне. Но ведь этот механизм может сломаться.

Сегодня правые популисты в Австрии имеют подавляющую поддержку населения. В Германии они также демонстрируют рекордные показатели. А мы думаем, что в Швеции такого не может быть? Может. Что в Финляндии нет настоящих правых популистов? Есть. Это будет самый большой вызов. Который еще к тому же сознательно лелеют. И Вэнс сказал эти слова не случайно. Ему нужны единомышленники в Европе. А в тени этого популизма крупные международные корпорации получают сверхприбыли и обеспечивают переизбрание тех, кто руководит процессом. Вот так это, к сожалению, работает.

– Что касается России. Можем ли мы прогнозировать планы Путина на следующий год? Война – так война. Прекращение огня на условиях России. Но ключевая цель – уничтожение Украины – остается неизменной.

– Я бы сформулировал иначе. Не столько уничтожение Украины, сколько ее переделывание. Хотя по сути это почти то же самое.

– Уничтожение украинской Украины.

– Именно так. Что касается логики "война без конца". У меня есть ощущение, что выдвижение условия "отдайте Донбасс", которое заведомо неприемлемо, было сделано намеренно. Это способ оправдать продолжение войны. Потому что "отдать Донбасс" означает открыть путь к захвату Запорожья, а дальше – к выходу на левобережье Днепра. А оттуда уже недалеко и до окружения Харькова. Вот в чем стратегия. Мы просто не говорим об этом вслух, потому что это звучит страшно. Но именно это и есть замысел Путина и штаба Герасимова.

– Еще одна угроза. Нормализация России как "неизбежного зла" в мире. 2025 год, особенно после Анкориджа, когда Трамп пожал руку Путину на американской земле, запустил эту логику: Россия агрессор, нарушает все нормы, но она большая, ядерная, с ресурсами, и с ней все равно придется иметь дело. Станет ли 2026 год продолжением этого процесса, но еще более интенсивным? Мы уже видим возвращение российских спортсменов, культуры. Дальше – бизнес?

– Все зависит от того, будет ли перемирие и на каких условиях. Если условия будут более-менее приемлемыми и если евроинтеграция Украины продолжится, Украина как субъект ЕС сможет максимально тормозить возвращение России к "нормальности".

И мы постоянно будем тыкать партнерам в глаза не только Бучей, но и Никополем, Херсоном, Харьковом. Украина является тем фактором, который может помешать Европе скатиться в тотальное лицемерие. Именно Украина будет тем камнем, через который европейское общество не сможет переступить. И этим оно спасет само себя.

– Политический эгоизм США: мир любой ценой, требование к Украине быть "гибкой" и закрывание глаз на отказы Путина. Что будет с этим?

– Силовая дипломатия всегда имеет пределы. И американцы это понимают. Им не нужна потеря Украины как государства. Им нужна Украина по крайней мере в нынешних границах. Это территория. Это люди. Это влияние. Я не жду от них подарков. Но и полного подыгрывания Путину, как в начале 2025 года, я тоже не ожидаю.