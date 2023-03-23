Мир ждал нечто величественное и грандиозное. Но состоялось лишь такое себе лёгкое порно.

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Россия, и так уже давно лежавшая под Китаем, просто легла под него ещё глубже, причём бесплатно. Не по любви, но от безысходности. В общем, не будет ей ни оружия, ни хотя бы чип[с]ов. Ни-че-го. Но дармовой газ у неё возьмут, а ещё возьмут сибирь и дальний восток.

При соитии говорили друг другу, как и положено, приятные слова. А вовсе не о мире во всём мире. Так что хвалёный китайский мирный план не прошёл. Он даже не обсуждался.

Присутствовавшие наблюдатели, между прочим, заметили, что в меню (а любили и ели одновременно) вместо русских щей присутствовал украинский борщ. Из более важного наблюдатели с удовольствием зафиксировали, что в акте при акте россия и Китай написали прямо: секс выбран безопасный. Поэтому и Европа, и Америка могут расслабиться. Никаких неожиданных последствий не ожидается. Все волновались зря, больше можно не беспокоиться. Так что никаких лишних самоограничений.

"Береги себя!" — внезапно сказал Китай россии на прощанье. Сел в машину и уехал в Китай. Что-то знает...