В России из-за атаки дронов остановила работу 'Радиостанция Судного дня': сеть взорвалась шутками

В России, в результате атаки беспилотников, кроме поражения НПЗ и нефтебаз, остановила работу "Радиостанция Судного дня". Она транслировала монотонный гудок, который иногда перебивается странными голосовыми сообщениями и позывными.

В случае каких-либо сбоев слушатели трактовали это как признак приближения ядерной войны. В связи с возникшим инцидентом сеть разразилась шутками.

Что известно

О том, что трансляции "Радиостанции Судного дня" временно не будет из-за БПЛА активно начали сообщать российские Telegram-каналы.

"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", – говорится в сообщении.

Россияне начали шутить, что из-за отключения электроэнергии судный день отменяется.

Не забыли пользователи упомянуть и Вооруженные силы Украины, благодаря которым ядерной войны теперь не будет.

А некоторые намекнули на большие неприятности, такие как атака БПЛА по Новороссийску в Краснодарском крае, в результате которой был поражен крупный нефтяной терминал "Транснефти".

Что известно о "Радиостанции Судного дня"

Название возникло из-за ее непрерывного вещания, состоящего преимущественно из однообразного гудения и одиночных голосовых фрагментов.

Точное назначение радиостанции УВБ-76Ю остается неизвестным, однако существует несколько предположений. Самое распространенное из них связывает ее с военной инфраструктурой РФ, в частности с ядерной системой сдерживания "Периметр".

Согласно этой концепции, система должна была обеспечить автоматический запуск ядерного ответа в случае полного уничтожения руководящего состава.

Напомним, Служба безопасности Украины и Силы обороны Украины ночью, 14 ноября, осуществили удар по нефтетерминалу порта "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Удачная атака вызвала пожар на территории порта и повреждения его инфраструктуры. Этот объект является вторым по значению центром экспорта нефти в России и ключевым логистическим узлом.

Как писал OBOZ.UA, ночью беспилотники наведались также в российские Энгельс и Саратов. Под атакой оказались нефтебаза и НПЗ.

