В России из-за атаки дронов остановила работу "Радиостанция Судного дня": сеть взорвалась шутками
В России, в результате атаки беспилотников, кроме поражения НПЗ и нефтебаз, остановила работу "Радиостанция Судного дня". Она транслировала монотонный гудок, который иногда перебивается странными голосовыми сообщениями и позывными.
В случае каких-либо сбоев слушатели трактовали это как признак приближения ядерной войны. В связи с возникшим инцидентом сеть разразилась шутками.
Что известно
О том, что трансляции "Радиостанции Судного дня" временно не будет из-за БПЛА активно начали сообщать российские Telegram-каналы.
"Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА", – говорится в сообщении.
Россияне начали шутить, что из-за отключения электроэнергии судный день отменяется.
Не забыли пользователи упомянуть и Вооруженные силы Украины, благодаря которым ядерной войны теперь не будет.
А некоторые намекнули на большие неприятности, такие как атака БПЛА по Новороссийску в Краснодарском крае, в результате которой был поражен крупный нефтяной терминал "Транснефти".
Что известно о "Радиостанции Судного дня"
Название возникло из-за ее непрерывного вещания, состоящего преимущественно из однообразного гудения и одиночных голосовых фрагментов.
Точное назначение радиостанции УВБ-76Ю остается неизвестным, однако существует несколько предположений. Самое распространенное из них связывает ее с военной инфраструктурой РФ, в частности с ядерной системой сдерживания "Периметр".
Согласно этой концепции, система должна была обеспечить автоматический запуск ядерного ответа в случае полного уничтожения руководящего состава.
Напомним, Служба безопасности Украины и Силы обороны Украины ночью, 14 ноября, осуществили удар по нефтетерминалу порта "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. Удачная атака вызвала пожар на территории порта и повреждения его инфраструктуры. Этот объект является вторым по значению центром экспорта нефти в России и ключевым логистическим узлом.
Как писал OBOZ.UA, ночью беспилотники наведались также в российские Энгельс и Саратов. Под атакой оказались нефтебаза и НПЗ.
