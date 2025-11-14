Поражены пункт базирования кораблей, НПЗ и нефтебаза: в Генштабе сообщили подробности ночной атаки на Саратов и Энгельс. Фото

Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября осуществили успешные дальнобойные удары по Саратовской области и Краснодарскому краю РФ. Важные цели российской оккупационной армии атаковали отечественные беспилотники различных типов, а также ракеты "Нептун".

Это подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пресс-служба проинформировала, что есть доказательства поражения:

– пункта базирования кораблей;

– нефтеперерабатывающего завода;

– места хранения горюче-смазочных материалов.

Подробности "бавовны"

Удар "в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора" произошел по пункту базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае.

Там повреждена ценная инфраструктура порта, нефтяной терминал "Шесхарис", пусковая установка из состава ЗРК С400 и хранилище ракет, с последующей детонацией и пожаром. Степень ущерба уточняется.

"Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге Российской Федерации. Он задействован в обеспечении захватнических сил, ведущих боевые действия против Украины.

Атакован нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области.

В ГШ ВСУ заявили, что поражение цели подтверждено: зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта.

Указанное предприятие задействовано в обеспечении ВС РФ. Результаты поражения уточняются.

Также произошел удар по инфраструктуре предприятия хранения горюче-смазочных материалов "Комбинат Кристалл" в районе Энгельса Саратовской области.

Зафиксированы взрывы в районе цели с последующим горением на территории объекта

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!" – подытожили в Генеральном штабе.

Как писал OBOZ.UA, ночью 14 ноября Украина территорию РФ различным оружием, в том числе ракетами "Длинный Нептун". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, назвав атаку справедливым ответом на российский террор.

