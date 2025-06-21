Глава МИД Ирана собирается в Москву на встречу с Путиным – DW

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в понедельник, 23 июня, должен прибыть в Москву. Ожидается, что там он проведет переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Как пишет Deutsche Welle, об этом сообщила американская журналистка NBC News Андреа Митчелл. Она получила такую информацию, пообщавшись с иранским дипломатом.

"Он сказал, что собирается отправиться в Москву в понедельник для встречи с Владимиром Путиным", – отметила Митчелл в своем сюжете.

О запланированной на 23 июня встрече Арагчи с Путиным в Кремле также сообщило американское издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.

"В понедельник, как ожидается, он посетит Москву, где встретится с Владимиром Путиным и обсудит с ним войну", – сказано в сообщении.

Отметим, что эта встреча состоится на фоне конфликта между Израилем и Ираном. Напомним: президент США Дональд Трамп считает, что Иран или капитулирует, или согласится на любые условия Израиля и США, и это произойдет в ближайшее время. По мнению американского лидера, израильтяне способны одолеть Тегеран за две недели.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 июня в Швейцарии состоялась предварительная встреча представителей Европы и Ирана по иранской ядерной программе. Главный ее результат – принципиальная договоренность о дальнейших переговорах, причем кроме ядерной программы стороны готовы обсуждать "более широкий круг вопросов".

В переговорах участвовали министры иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Франции Жан-Ноэль Барро, ФРГ Йоханн Вадефуль и Британии Дэвид Лемми.

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