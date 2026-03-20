Германия упростила экспорт оружия в Украину и страны Персидского залива: как это будет работать

Правительство Германии приняло решение временно упростить экспорт отдельных видов вооружений в Украину и страны Персидского залива. Изменения будут действовать до 15 сентября 2026 года и касаются прежде всего систем противовоздушной и морской обороны.

Решение подтвердило Федеральное министерство экономики и энергетики. В ведомстве отметили, что новый механизм позволяет ускорить поставки без согласования каждой отдельной заявки. "Потребность в оборонных системах является срочной", – подчеркнула министр Катарина Райхе, объясняя причины такого шага.

Причины решения

По словам Райхе, правительство пошло на упрощение из-за иранских атак на страны Персидского залива. Именно поэтому этим государствам сейчас нужны системы ПВО в короткие сроки. В то же время, как подчеркнули в министерстве, потребность Украины в военной поддержке остается стабильно высокой.

Новый порядок предусматривает, что поставки оружия будут осуществляться без индивидуального согласования каждой партии. Это существенно сокращает время между запросом и фактическим экспортом.

В перечень стран, которые получат выгоду от изменений, входят Украина, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман. Речь идет о вооружении для противовоздушной и морской обороны, в том числе системы борьбы с морскими минами.

Для компаний, осуществляющих экспорт, остаются четкие требования. Они должны зарегистрироваться – это можно сделать в течение 30 дней после первой поставки – и в дальнейшем подавать ежемесячные отчеты об экспорте.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия не планирует участвовать в возможном разблокировании Ормузского пролива после призывов США направить европейские военные корабли в регион. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Берлин не видит смысла в отправке нескольких фрегатов, если мощные ВМС США могут действовать самостоятельно.

