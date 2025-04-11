'2025 – критический год для войны в Украине': стартовало новое заседание в формате 'Рамштайн'. Главные заявления

В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовала 27-я встреча Контактной группы по обороне Украины – более известная как формат "Рамштайн". Этот саммит должен стать ключевым шагом по усилению поддержки Киева со стороны западных союзников.

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На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Заседание проходит в штаб-квартире НАТО, началось оно в 10:30 по киевскому времени. Председательствуют в этот раз Великобритания и Германия, впервые взяв на себя лидерство в формате, который три года возглавляли США.

При этом США не проигнорировали "Рамштайн": министр обороны Пит Хегсет должен присоединиться к заседанию в онлайн-формате.

Программа встречи включает:

вступительные заявления участников;

открытие заседания председателями;

официальное фото;

подписание письма о намерениях по созданию коалиции по развитию возможностей радиоэлектронной борьбы;

общую пресс-конференцию.

Примечательно, что встреча проходит на следующий день после саммита "коалиции решительных" – еще одного важного формата взаимодействия союзников Украины.

Ожидание Украины

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главными темами для Украины остаются:

дополнительные системы ПВО, в том числе Patriot;

новые пакеты оборонной помощи;

открытие совместных оборонных заводов в Украине;

координация долгосрочной поддержки со стороны партнеров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, подчеркнул, что Украина нуждается в современных ПВО-системах, чтобы защитить гражданское население от баллистических ударов. По его словам, соответствующие системы уже есть у партнеров, нужно только политическое решение об их передаче.

Также важной темой стало открытие совместных производств с союзниками, что позволит Украине укрепить собственную оборонную способность.

"В пятницу будет обсуждение вопроса Patriot, противовоздушной обороны, дополнительных оборонных пакетов. А также вопрос объединения государств, которые будут готовы открывать заводы или линии производства того или иного вооружения в Украине", – анонсировал Зеленский повестку дня встречи.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что главная задача союзников – срочно доставить военную помощь на фронт. Он призвал участников встречи еще раз переосмыслить, что каждая страна может предложить Киеву.

"Наша задача как министров обороны – доставить срочную военную помощь украинским бойцам. Сегодня мы выделим еще миллиарды [на дополнительное финансирование украинской армии]", – говорит Хили.

Великобритания уже этим утром объявила о новом пакете помощи стоимостью 450 миллионов фунтов, из которых 350 миллионов будет направлено на укрепление британо-украинских промышленных связей и поставку вооружений.

"2025 год – критический год для войны в Украине, и это критический момент. Мы поддерживаем вас в борьбе и поддерживаем вас в мире", – подчеркнул Хили.

Зеленский отметил, что сегодня в Брюсселе новое заседание "Рамштайна". Самый главный приоритет для Украины – ПВО.

"Очень важно, чтобы партнеры нас услышали. Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать уже очень много российского оружия террора. Нам нужно лишь покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что у партнеров есть ресурсы. Есть "Петриоты", которые просто хранятся без дела.

"Партнеры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех договоренностей, достигнутых ранее. "Петриоты", которые сейчас просто стоят где-то на хранении у партнеров, должны реально защищать жизнь", – резюмировал он.

Напомним, Великобритания и Норвегия помогут профинансировать поставки в Украину сотен тысяч беспилотников. Новая помощь предусмотрена в рамках совместного пакета помощи для Украины в размере $580 млн (450 млн фунтов стерлингов). Отмечается, что этот пакет помощи поможет профинансировать быструю поставку беспилотников для атаки целей и сброса взрывчатки на российские позиции, а также радиолокационных систем и противотанковых мин.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на заседании "Рамштайна" 11 апреля стремится получить от партнеров дополнительные средства ПВО для защиты от российских ракетных и дроновых атак. По его словам, уже есть некоторые договоренности со странами.

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