Германия может помочь Украине с разработкой крылатых ракет с дальностью до 2,5 тыс. км – Bild

Президент Украины Владимир Зеленский совершил срочный визит в Берлин для переговоров с канцлером Фридрихом Мерцом на фоне обострения боевых действий и уменьшения поддержки со стороны США. Киев возлагает большие надежды на усиление военной помощи со стороны Германии, прежде всего в виде новейшего вооружения.

Видео дня

Об этом сообщает немецкое издание BILD. По информации издания правительство Германии планирует предоставить украинской оборонной промышленности миллион евро для разработки собственных крылатых ракет с дальностью до 2500 км и налаживания их массового производства. Киев уже исследует такие технологии и имеет опыт их использования.

Хотя вопрос поставки крылатых ракет Taurus остается очень актуальным для Украины, пока не стоит ожидать быстрых решений в этом направлении.

Глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрей, высказался с осторожностью по этой теме. Он не исключает возможность доставки ракет Taurus в Украину, однако не желает публично спекулировать вокруг этого вопроса.

"Мы внимательно рассмотрим, что необходимо, чтобы эффективно поддерживать Украину, и сделаем то, что нужно", – заявил Фрей.

В то же время Германия готова предложить Украине другие виды вооружения. По информации издания, среди возможных поставок – дополнительные реактивные системы залпового огня "Mars II" с дальностью до 85 км. В 2022 году Германия уже передала Украине пять таких установок. Новые поставки могут включать также ракеты для них, что частично реализует обещания по вооружению с большей дальностью.частично реализует обещания по вооружению с большей дальностью.

Однако ракеты M30 и M31, используемые в системах "Mars II", наведены с помощью GPS, сигналы которого Россия успешно глушит, что снижает точность и эффективность применения. Кроме того, большинство важных объектов противника находятся вне досягаемости этих систем.

Издание отмечает, что, хотя Фридрих Мерц, будучи лидером оппозиции, неоднократно призывал канцлера Олафа Шольца передать Украине ракеты Taurus, сейчас этот вопрос фактически табуирован. Итак, пока что Украина не получит этих ракет. Однако канцлер не оставит Зеленского с пустыми руками ожидается, что будут обещаны другие системы вооружения.

Напомним, 28 мая Зеленский прибыл с визитом в Германию. В Берлине он встречается новым федеральным канцлером Фридрихом Мерцем, президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и представителями немецкого бизнеса. Ключевыми темами для переговоров определены поддержка Германией Украины и усилия по достижению прекращения огня.

Также Германия рассматривает предоставление военной помощи Украине, но больше не разглашает детали относительно конкретных пакетов вооружений, как это было раньше. Однако за кулисами в новом федеральном правительстве активно прорабатываются варианты поддержки украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства дальнобойного оружия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!