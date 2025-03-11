Генсек ОБСЕ посетил Москву и назвал Россию 'очень важным партнером': подробности визита

Во вторник, 11 марта, Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу посетил столицу страны-террористки Москву, где встретился с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время совместной конференции генсек ОБСЕ назвал Россию очень важным партнером и отметил, что готов приложить все усилия ради мира в Украине.

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Об этом сообщает "Укринформ". В то же время Синирлиоглу ни разу не упомянул о РФ как агрессоре, начавшей войну против соседней страны.

"Я хотел бы поблагодарить министра Сергея Лаврова за его приглашение в Москву и за откровенные и продуктивные дискуссии, которые мы только что провели. Как генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, я обязан – подчеркиваю, обязан – работать со всеми 57 странами-участниками. Российская Федерация является одним из соучредителей ОБСЕ, и она очень важный партнер в рамках ОБСЕ", – отметил он.

Генсек ОБСЕ добавил, что заинтересован в продолжении сотрудничества с Россией "над достижением цели мира и безопасности для всех в Европе". Сейчас есть возможность закончить войну в Украине, и "ОБСЕ готова поддержать любое урегулирование, если стороны этого захотят".

Политик отметил, что Организация безопасности остается главной платформой для диалога по безопасности между всеми ее странами-участницами, особенно между теми, кому нужно найти общий язык.

"Это место для обсуждения будущей архитектуры безопасности, поскольку за столом переговоров присутствуют все субъекты, имеющие отношение к европейской безопасности", – сказал Синирлиоглу.

Отвечая на вопрос российских журналистов о сегодняшних ударах БПЛА по территории РФ, Синирлиоглу подчеркнул, что продолжающаяся сейчас война принесла страданий миллионам людей и во время поездки в Киев он тоже видел обстрелы.

"Я очень надеюсь, что мы скоро увидим конец войны и больше не будем свидетелями таких инцидентов ни в Москве, ни в Киеве", – резюмировал он.

Напомним, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Виктора Водолацкого, РФ не намерена возвращать Украине оккупированные и вписанные агрессором в свою конституцию украинские области. К тому же оккупанты требуют отдать им даже те части, где продолжаются боевые действия.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не собирается уступать в вопросе достижения мира в Украине. По его словам, стране-агрессорке "ничего чужого не нужно", но и "своего" она не хочет отдавать. В частности, Москве нужен такой вариант, "который бы обеспечил стабильное развитие нашей страны на условиях мира и безопасности".

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