Дроны массированно атаковали Москву и Подмосковье, из-за 'кривой' РЭБ досталось домам. Фото и видео

В ночь на вторник, 11 марта, в Московской области РФ пожаловались на массированную атаку десятков беспилотников и многочисленные взрывы. В результате "успешного" действия российской РЭБ (радиоэлектронной борьбы) была пробита многоэтажка в Подмосковье, там заявили о жертве и пострадавших.

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Власти страны-агрессора утверждали, якобы их ПВО сбила едва ли не семь десятков дронов, двигавшихся в сторону столицы. В то же время из-за атаки прекратили работу несколько московских и не только аэропортов.

Местные паблики отчитываются, что около 05:00 дрон влетел в многоэтажку в Раменском: в квартире на последнем этаже вспыхнул пожар, но никто не пострадал.

Также россияне писали, что дроны повредили несколько многоэтажек в Видном: "в крыше одной из них беспилотник пробил большую дыру".

"Один из дронов врезался в частный дом в коттеджном поселке Высокий Берег. Обломки одного из беспилотников повредили многоэтажку на Домодедовской улице в Москве. В Домодедовом обломки БПЛА упали на местную парковку "Мираторга". Там начался сильный пожар. Предварительно, повреждено более 20 автомобилей", – указывали пропагандисты.

Со своей стороны мэр Москвы Сергей Собянин говорил обратное: призвал россиян не паниковать из-за громких взрывов, утверждая, что дежурные средства противовоздушной обороны РФ "сбили все дроны". Он лишь подтвердил, что при падении обломков на улице Домодедовской в столице "была незначительно повреждена кровля дома".

Тогда как губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что в Подмосковье "один человек погиб, трое ранены в результате атаки БПЛА".

На фоне мощных взрывов в столичном регионе Росавиация сразу ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах "Жуковский" и "Домодедово". Такие же ограничения применили в нижегородском аэропорту "Стригино" и ярославском – "Туношна".

По состоянию на утро вторника минобороны РФ отчиталось о "сбитии 69 беспилотников", летевших в направлении столицы страны-агрессора.

"Из-за кривой российской РЭБ неизвестные БПЛА прилетают по коттеджам. Вообще на подступах к Москве весело сегодня. Дыры в крыше, ракеты от панциря во дворах", – прокомментировал события в РФ украинский Telegram-канал monitor.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 2 марта агенты "Атеш" устроили пожар в воинской части Московской области РФ. Партизаны прямо под носом у военного патруля уничтожили транспорт российских солдат.

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