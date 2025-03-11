'Будут полностью завоеваны': в Госдуме РФ заявили о претензии на всю территорию оккупированных областей Украины

Россия не собирается возвращать Украине оккупированные и вписанные агрессором в свою конституцию украинские регионы. Более того: оккупанты требуют отдать им даже те части областей, где идут боевые действия, которые "вторая армия мира" не смогла захватить.

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Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет The Moscow Times. Судя по его словам, РФ намеревается продолжать войну, пока не будут удовлетворены все ее территориальные претензии.

"Россия не станет возвращать Украине Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, которые президент Владимир Путин аннексировал осенью 2022 года. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий", – пишет издание.

В своем заявлении представитель Госдумы РФ намекнул, что РФ не прекратит войну, пока полностью не захватит упомянутые области Украины. Для оправдания захватнических намерений государства-агрессора в ход снова пошли бредовые "аргументы" о псевдореферендумах и якобы праве РФ на чужую землю.

"Территория Херсонской области – это территория Российской Федерации, которая сегодня оккупирована. Мирные жители провели референдум, они вошли в состав России, и мы обязаны свою землю освободить", – отдельно отметил Херсонщину российский депутат.

При этом ни одну из упомянутых четырех областей Украины россияне так и не смогли захватить полностью ни за три года полномасштабной войны, ни даже за 11 лет российской агрессии, начавшейся еще в 2014-м. Россия смогла полностью оккупировать только Крым, там ей на руку сыграли внутренние проблемы с политической властью в Украине после Революции достоинства, практически расформированная при Викторе Януковиче украинская армия, а также эффект неожиданности и шок, вызванный нападением так называемого братского народа.

На материковой части Украины этот номер у россиян уже не прошел. Так, под контролем оккупантов по состоянию на март 2025 года находится 62,6% Донецкой области, 69,3% Херсонщины, 71,9% Запорожья. Больше всего оккупировала Россия на Луганщине, но даже там "второй армии мира" не удалось захватить все: под контролем оккупантов находится около 98,6% территории, и с середины 2022 года продвигаться там россиянам не удается.

Напомним, ранее о том, что Россия будет настаивать на присвоении оккупированных территорий при любом мирном соглашении, заявлял посол РФ в Британии. Об этом же неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, в той или иной формулировке этот же ультиматум повторяют практически все российские топ-чиновники, включая Путина, который подчеркивает, что не планирует идти на компромиссы в каких-либо мирных переговорах.

Тем временем представители администрации президента США Дональда Трампа эти заявления "не замечают", утверждая, что РФ "стремится к миру". Вместо этого в нежелании завершить войну они обвиняют Украину.

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