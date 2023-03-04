Генпрокурор США Меррик Гарленд незапланированно побывал в Украине: детали

4 марта во Львов с необъявленным визитом прибыл генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Прибытие американского чиновника не было анонсировано из соображений безопасности.

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Об этом сообщает CNN. Гарланд уже второй раз приехал в нашу страну, до этого он был приглашен через несколько недель после полномасштабного вторжения.

Американский генпрокурор провел несколько встреч и присоединился к конференции под руководством президента Владимира Зеленского "Единство за справедливость". На ней он заверил, что Кремль будет привлечен к ответственности за все преступления, которые российские войска совершили в отношении украинского общества.

"Несомненно мы намерены привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа", – указал он в ходе своего выступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, несомненно визит Джо Байдена в Украину на фоне годовщины полномасштабной войны уже успел стать главным событием 2023 года, хотя он только начался.

"Через год Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит", – сказал Байден, обращаясь к украинцам. – "Американцы с вами, и мир с вами".

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