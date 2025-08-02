Генпрокурор не забирал дела у НАБУ после ограничения независимости, – Кривонос

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко не воспользовался полномочиями забирать дела у НАБУ после принятия закона №12414. Такое право генпрокурор имел с 22 по 31 июля, когда независимость НАБУ была восстановлена.

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Глава Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что вмешательство в дела НАБУ не произошло. Об этом он рассказал в комментарии"Суспільному".

"Он не истребовал дела, он их не изучал, он не определял подследственность наших дел по другим правоохранительным органам, то есть никакого вмешательства в этой части не произошло", – сказал Кривонос.

Он также указал, что после принятия закона №13533 руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко "может сообщать о подозрении чиновникам категории А, народным депутатам, министрам, то есть всем топ-чиновникам".

По его словам, также теперь глава САП может самостоятельно создавать группу прокуроров в уголовном производстве.

Согласно новому закону, работники НАБУ и других правоохранительных органов, которые имеют доступ к государственной тайне, должны пройти две проверки. Первую раз в два года должно проводить подразделение внутреннего контроля НАБУ с обязательным использованием полиграфа.

"Это нормальная для нас практика. Наше подразделение внутреннего контроля проводит много полиграфических исследований. Единственная проблема, которую сейчас нам нужно решить – это добрать в штат дополнительных полиграфологов", – сказал Кривонос.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414 об изменениях в Уголовный кодекс с поправками, которые ограничивают полномочия НАБУ и САП и передают их генпрокурору. Еще до голосования эти ведомства выступили против принятия этого законопроекта и призвали нардепов не голосовать за "окончательное уничтожение независимости антикоррупционной системы в Украине".

Что интересно – законопроект был с чрезвычайной скоростью в тот же день подписан спикером парламента и гарантом Конституции.

Вечером 22 июля глава государства все же подписал законопроект №12414, который предусматривает подчиненность НАБУ и САП Офису генпрокурора Украины. Поскольку дата подписания, указанная в публикации газеты, это 22 июля, поэтому закон вступил в силу уже 23 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАБУ и САП были недовольны таким законотворчеством нардепов; в нескольких городах прошли митинги протеста.

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