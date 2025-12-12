Генпрокурор Кравченко опроверг информацию о своей отставке: экс-нардеп уточнил, кто мог распространить фейк

Информация о том, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко якобы подал заявление об отставке, не соответствует действительности. Руслан Андреевич продолжает работать на должности и "не собирается подавать в отставку". Так чиновник отреагировал на фейк о его увольнении.

Видео дня

Более того, Руслан Кравченко намекнул, что знает, кто стоит за этим фейком и пообещал "за каждым прийти лично". В свою очередь бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что за слухами об увольнении генпрокурора стоит контрабандист Сеяр Куршутов.

Что сказали Кравченко и Мосийчук

"Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте, и продолжаю выполнять обязанности генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как института, можете не маскироваться, я за каждым приду лично. Я остаюсь там, где обещал быть – там, где тяжелее всего. Работаем дальше, не расслабляемся", – отметил генпрокурор.

Фейк об отставке генпрокурора распространили "молдавские беженцы, спрятавшиеся в Вене", сообщили в некоторых украинских пабликах. Это подтвердил экс-нардеп Игорь Мосийчук, который уточнил, что речь идет о беглом бизнесмене Сеяре Куршутове.

"В Вене только один беженец с молдавским паспортом – Сеяр Куршутов! Именно он, как оказалось, и разгонял новость об отставке генерального прокурора Украины Руслана Кравченко" – сообщил Мосийчук.

О ком речь

Сеяр Османович Куршутов 1988 года рождения (молдаванин по происхождению, бывший украинец, которого лишили гражданства) – противоречивая фигура украинского публичного пространства, которого называют "королем контрабанды", фигурантом многочисленных расследований и даже агентом ФСБ.

Деятельность этого бизнесмена включает в себя участие в скандале с уничтожением редакции оппозиционной газеты в Саках,управление теневыми таможенными потоками в так называемом "Офисе контрабанды", получение российского паспорта после оккупации Крыма, а также финансирование пророссийских медиа и сотрудничество с аналогичными политиками и криминальными авторитетами.

Куршутов является одним из первых фигурантов санкционных списков СНБО (в частности, был в списке контрабандистов). Но несмотря на санкции и расследование СБУ, беглый бизнесмен продолжает активно действовать в Украине из-за рубежа – в Вене он курирует ряд Telegram-каналов, спонсирует информационные кампании и, по данным СМИ, остается ключевым игроком в теневой экономике Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уволили из прокуратуры десятки прокуроров с фейковой инвалидностью, еще около столько же потеряли свои должности. Кроме того, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров теперь рассматривает сотни производств по этому поводу, а некоторые дела передали в суд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!