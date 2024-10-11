Украина оказалась в заложниках: почему большинство контрабандистов власть вывела из-под санкций

Большинство украинских топ-контрабандистов, санкции против которых были введены в 2021 году, уже не находятся в черных списках. Так, из 13 подсанкционных лиц ограничения действуют только для двоих, а в списке "уволенных" – одиозный Сеяр Куршутов. Причина, вероятно, в том, что контрабандисты шантажируют власть уменьшением налоговых поступлений. А значит, с ними вынуждены договариваться.

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Об этом пишет ZN. Санкции на контрабандистов были наложены на три года, после которых ограничения по необходимости можно продлевать. Эти три года прошли в 2024-м, и из старого указа №169 санкции продлили только двум лицам, остальные 11 автоматически из-под санкций вышли.

Кроме списка физлиц, санкционный указ содержал и перечень связанных со схемами юрлиц. Санкции были автоматически сняты и с десятков таких компаний. Издание утверждает, что большинство из них, несмотря на три года ограничений, не обанкротились и работают.

Среди тех, кто автоматически вышел из-под санкций, – Владимир Полуситок. Источники издания сообщают, что он продолжает привычную для себя деятельность на границе. При этом глава львовской таможни Андрей Кузник уверял, что все люди Полуситка уже уволены.

Также среди вышедших из-под санкций "счастливцев" – одесский "эксперт по обуви и текстилю" Денис Аминев, мукачевский "сигаретный эксперт" Эдуард Кукоба ("Коба"), "ценитель электроники" из Одесщины Михаил Грибанов и бывший глава столичной таможни, а ныне "любитель удобрений и цветов" Юрий Дворак.

А Сеяр Куршутов, бывший первым номером списка по санкционному указу, вообще, по данным СМИ, живет в Вене, отдыхает в Монако и порой делает сомнительные заявления, например, что Украину спасут силовики. "Где его украинский паспорт, неизвестно, но, похоже, дефицита в паспортах других стран нет. По легенде, Куршутов – влиятельный бизнесмен-правдоруб и ресторатор. ... А фактически тот, кого в отдельных кругах называли бы "другом всех друзей", человеком, знающим, с кем и как договориться, чтобы наладить и поддерживать процессы", – отмечает издание.

Существует теория, что Куршутов набил руку на теневой таможне Александра Грановского под менторством Александра Черепинского, второго номера черного списка из указа. Он, кстати, тоже сейчас не под санкциями.

Журналисты предполагают, что санкции им не продлили, потому что власти ищут "источники стабильного финансирования разнообразных потребностей, сопровождающих государственное правление". "В 2021-м санкции налагали помпезно но без обнародования никаких доказательств, а в 2024-м выводили из-под них исподтишка, несмотря на очевидные доказательства сомнительной деятельности", – отмечает издание. По его данным, Куршутов работает именно на власть.

Утверждается, что если вдруг остановить все контрабандные потоки в стране, просядут и таможенные пошлины, и импортный НДС. "Подавляющее большинство контрабанды – не черные, а серые поставки, которые завозятся по заниженной стоимости или замене номенклатуры, чтобы "сэкономить" на таможенных пошлинах, и продаются с соответствующей "скидкой", но не "в ноль"... Для понимания порядка цифр: таможенные пошлины и импортные акциз и НДС – это где-то 18% всех налоговых поступлений, или 480 млрд грн за прошлый год. Конечно, не все эти поступления от серых схем, но вы удивитесь, как значительна их доля", – говорится в материале.

Собственно обвалом налоговых поступлений контрабандисты и шантажируют власть, считают журналисты. "Буквально останавливают все потоки и ждут, пока у Минфина загорится. А как договорятся, снова начинают "работать на государство №". Да, к сожалению, получается, что госбюджет – заложник контрабанды", – отмечается в материале.

Журналисты направили официальные запросы в Офис президента, Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) и Службы безопасности (СБУ) с просьбой объяснить это решение. В СНБО ответили, что не решают этот вопрос, Офис президента перебросил запрос на СНБО. СБУ же официально ответила, что в течение трех лет с момента наложения санкций "уполномоченные государственные органы в соответствии с их компетенциями осуществляли мониторинг эффективности санкций. В апреле 2024 года действие санкций было пролонгировано в отношении отдельных лиц, продолжающих создавать реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам ". За другими, согласно ответу СБУ, продолжают следить.

Как сообщал OBOZ.UA, доля теневой экономики в Украине превышает 50%. Активнее всего в черной и серой зоне работает сфера торговли, которая "питается" контрабандой. В основном речь идет о рынках подакцизных товаров – бензине, табаке, алкоголе. Кроме того, к огромным бюджетным потерям приводит коррупция.

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