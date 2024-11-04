У выведенного из-под санкций СНБО контрабандиста Куршутова нашли семейный бизнес в Крыму: все подробности

Выведенный из-под санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) контрабандист Сеяр Куршутов может с 2014 года иметь российский паспорт и быть связан с семейным бизнесом в Крыму.

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Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные росСМИ.

Так, брат Куршутов Амет является управляющим клиники "Пять принципов" в оккупированном Симферополе. Основателем клиники, согласно данным из реестров, является Осман Куршутов.

Известно, что в этом году бизнес Куршутовых стал лауреатом всероссийской бизнес-премии "Лидер года". Премию вручали в Симферополе, а местные СМИ даже записали с Аметом интервью.

По данным СМИ, Сеяр Куршутов также причастен к этому бизнесу и получил российский паспорт в Крыму еще в 2014 году.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал, что СНБО не продлил санкции против ряда контрабандистов, в том числе в отношении Сеяра Куршутова, который был первым номером санкционного списка из указа № 169 2021 года.