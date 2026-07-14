Генеральный директор "Укроборонпрома" Сметанин ушел с должности: что известно о причинах

Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин завершил работу на этой должности. Бывший глава "Укроборонпрома" не назвал конкретных причин отставки, но выразил благодарность коллективу, руководству государства и партнерам за совместную работу над развитием украинского оборонно-промышленного комплекса.

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О завершении работы Герман Сметанин сообщил в своем Telegram-канале. Также он обратился к работникам предприятий оборонной отрасли и пожелал успехов новому руководству.

В своем обращении Сметанин отметил, что главным результатом работы стала сформированная сильная профессиональная команда как в самом обществе, так и на предприятиях группы. Отдельную благодарность он выразил руководителям, конструкторам, инженерам, технологам, производственникам, ветеранам и всем работникам, которые ежедневно трудились над выполнением оборонных задач. Именно благодаря их работе удалось достичь весомых результатов.

"Убежден, что главное достижение — это сильная, профессиональная команда как внутри компании, так и на предприятиях группы. Это руководители, конструкторы, инженеры, технологи, производственники, ветераны и все, кто ежедневно работает ради результата. Благодарю всех и каждого за это невероятное время и результаты каждого из вас, желаю еще больше драйва и новых достижений", — заявил Сметанин.

Также бывший гендиректор поблагодарил президента Украины, Кабинет министров, Верховную Раду, Наблюдательному совету АО "Украинская оборонная промышленность", Совету национальной безопасности и обороны, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, силовым структурам и Вооруженным силам Украины. Благодаря совместным усилиям украинский оборонно-промышленный комплекс стал одним из самых динамичных в мире.

Кроме того, Сметанин отметил вклад Украинского совета оружейников, Лиги оборонных предприятий Украины, Технологических сил Украины, Федерации работодателей Украины, платформы Brave1 и представителей оборонной промышленности, с которыми приходилось оперативно решать производственные задачи.

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