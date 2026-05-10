'Украина не готова': Путин сделал циничное заявление об обмене пленными 1000 на 1000

Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 10 мая заявил, что якобы Москва не получала от Киева предложений по обмену пленными, предусмотренного перемирием, о котором стороны договорились при посредничестве США. По его словам, россияне еще раньше якобы предоставляли украинцам списки на обмен, но ответа не получили.

Такое заявление главарь Кремля сделал, подытоживая празднование в Москве "дня победы". В свою очередь в Офисе президента Украины слова российского диктатора опровергли.

Что сказал Путин

"Никаких предложений до сих пор к нам по обмену, к сожалению, не поступало", – буквально сказал Путин журналистам.

По его словам, еще 5 мая Россия якобы направила Киеву список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в российском плену.

"Сначала реакция была такая, что надо посмотреть внимательнее, возможно, не все 500, возможно 200. А потом они вообще исчезли с радаров и прямо сказали, что они не готовы к этому обмену", – сказал Путин.

Что говорят у Зеленского

Источник украинского вещателя в Офисе президента заявил, что слова Путина не соответствуют действительности, и работа над обменом продолжается. Причем не со списками из 500 или 200 человек, а как было анонсировано, "в формате 1000 на 1000".

"Утверждения Владимира Путина о том, что Украина якобы заявила РФ о неготовности к обмену пленными, не соответствуют действительности. Поскольку договоренности были достигнуты при посредничестве США, фактическая реализация обмена зависит от способности американской стороны выступить ее гарантом. Сейчас продолжаются активные контакты по этому вопросу", – цитирует вещатель свой источник из ОП.

Что предшествовало

Ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал прекращение огня между Украиной и Россией аж на три дня, с 9 по 11 мая. Одновременно он уточнил, что"перемирие будет включать прекращение всех боевых действий, а также обмен пленными по 1000 человек из каждой страны".

Трамп подчеркнул, что это была его собственная просьба, и президент США "очень ценит согласие" обеих сторон.

Украинский лидер Владимир Зеленский по этому поводу отметил, что"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", и добавил, что работа по обмену пленными началась.

