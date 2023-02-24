Гарантии безопасности для Украины: Зеленский раскрыл детали переговоров с союзниками

Украина хочет получить гарантии своей безопасности от ряда стран. Переговоры насчет этого сейчас идут с Европейским Союзом, с Великобританией и с США.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции 24 февраля, отвечая на вопрос главного редактора OBOZREVATEL Леси Гасыч (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам главы государства, наша страна держит курс на НАТО, однако пока Украина только движется к членству в Альянсе, ей нужны гарантии от партнеров.

"Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там, потому что это зависит сегодня не от Украины. Украина продемонстрировала свою мощь, причем как на поле боя, так и в социуме, который максимально поддерживает геополитический курс", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас не может сказать, когда именно Украина получит от партнеров желаемые гарантии безопасности.

Во время пресс-конференции в годовщину со дня начала полномасштабной войны Владимир Зеленский ответил на вопросы об освобождении Крыма, помощи союзников и шагах к победе над РФ. О чем еще говорил президент, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал "удвоить" поддержку Украины. Он заявил, что для защиты страны и всей Европы от российской агрессии сейчас и в будущем необходимы дополнительные вооружения и гарантии безопасности.

– Сунак также предположил, что союзники с НАТО смогут завершить разработку проекта гарантий безопасности для Украины до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Он состоится летом этого года.

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