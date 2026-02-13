Франция и Норвегия предоставят Украине планирующие авиабомбы и системы ситуационной осведомленности: что известно

Франция и Норвегия заключили соглашение, согласно которому Украина получит системы ситуационной осведомленности и планирующие авиабомбы. Проекты, предусмотренные этим соглашением, согласованы с основными потребностями Киева и сформированы по результатам тесных консультаций с Министерством обороны Украины.

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии. По словам министра обороны Торе О. Сандвика, помощь обеспечит "быстрый эффект для Украины".

"Украина переживает уже четвертую зиму после вторжения. Страна сталкивается с огромными военными, гражданскими и гуманитарными потребностями в результате российских атак. Новое соглашение между Норвегией и Францией позволяет нам сотрудничать в предоставлении возможностей, необходимых Украине", – подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере.

Что известно о соглашении

Документ открывает для Норвегии и Франции возможность совместно реализовывать бесплатную передачу необходимых оборонных материалов путем их закупки у французских производителей или предоставления из запасов Франции. На первом этапе Норвегия направляет около 4,2 млрд норвежских крон, тогда как Франция обеспечивает гарантию займа ориентировочно на 3 млрд крон.

"Франция становится все более важным союзником Норвегии... Сотрудничество с целью поддержки Украины является еще одним проявлением совместных усилий для укрепления европейской безопасности", – подчеркнул Штере.

Сообщается, что соглашение предусматривает закупку у французского оборонного сектора значительного количества вооружения класса "воздух–земля", а также средств для наблюдения и повышения ситуационной осведомленности.

"Оружие класса "воздух-земля" – это гибкие планирующие бомбы, запускаемые с боевых самолетов, которые сейчас используются Украиной. Украина уже имеет положительный опыт использования этого оружия. Сейчас мы обеспечиваем, чтобы Украина получила оружие, которое она просила", – заявил Министр обороны.

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительную партию из 1000 легких многоцелевых ракет LMM, которые должны усилить противовоздушную оборону на фоне роста российских атак. Вооружение будут использовать прежде всего для защиты городов и энергетической инфраструктуры от дронов и ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" страны-участники объявили о новых пакетах военной помощи. Общая сумма – почти 38 млрд долларов США.

