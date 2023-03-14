Финляндия рассматривает возможность передачи Украине истребителей Hornet – СМИ

Правительство Финляндии рассматривает вопрос передачи Украине своих истребителей Hornet. Однако его могут согласовать только после того, как Хельсинки получит ранее заказанные для себя современные F-35.

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Кроме того, перед тем страна должна снять старые самолеты с вооружения. Об этом заявила финский премьер-министр Санна Марин, сообщает Barrons со ссылкой на AFP.

"Мы ожидаем прибытия новых истребителей F35… Когда эти старые Hornet будут сняты с вооружения, мы сможем обсудить их дальнейшее использование", – пояснила она.

По данным СМИ, Финляндия еще в конце 2021 года заказала у США 64 истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Однако они поступят в страну через несколько лет – не раньше 2025-го.

В контексте военной помощи Украине президент Финляндии Саули Ниинисто отметил важность поддержки финнами собственной обороноспособности.

"Что касается Hornet, то определяющим фактором является потребность нашей собственной обороны. Что будет с этими самолетами после их снятия с вооружения – это уже совсем другой разговор", – пояснил он.

Отметим, что самолет McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – это палубный истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах и прошедший значительную модернизацию. На вооружение Финляндии они поступили в 1995-2000 годах. В 2018-м ВВС страны располагали 62 такими истребителями.

Финляндия заключила соглашение с американской компанией Lockheed Martin на поставку новых F-35, первые должны прибыть в стран, по разным данным, в 2025-2026 году. Всего заказано 64 самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша и Словакия заявили, что могут передать Украине истребители МиГ-29. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что они усилят боеспособность авиационного парка ВСУ, однако украинской армии нужны более современные самолеты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что в ближайшее время Украине вряд ли стоит ожидать поставок западных истребителей. Одной из причин есть логистические и технические сложности.

Со своей стороны министр обороны Алексей Резников после совещания в Рамштайне намекнул, что Украина получит истребители. Но уточнил, что речь идет о тяжелых многоцелевых высокоманевровых всепогодных самолетах Су-27 четвертого поколения.

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