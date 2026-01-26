В противодействии стране-агрессору России Соединенные Штаты Америки пошли на значительно большие "экономические жертвы", чем страны Европы. При этом действия европейцев противоречат собственным интересам безопасности.

Видео дня

Такими мыслями поделился Министр финансов США Скотт Бессент. В качестве примера он привелрешение США ввести 25% тарифы против Индии, которая закупает российскую нефть.

По словам Бессента, параллельно страны Европы заключили торговое соглашение с Индией. Поэтому российская нафтра присутствует на индийском рынке и экспортируется для приобретения европейскими потребителями.

"Мы ввели 25% тарифы на Индию за покупку российской нефти. Угадайте, что произошло на прошлой неделе? Европейцы подписали торговое соглашение с Индией. Российская нефть поступает в Индию, нефтепродукты вывозятся, а европейцы покупают нефтепродукты", – отметил Бессент.

По мнению министра, такая схема означает косвенное финансирование войны. Покупая нефтепродукты, произведенные из российского сырья, европейцы фактически поддерживают войну, которая может угрожать им самим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Скотт Бессент заявил, что президенту страны Дональду Трампу не нужны полномочия Сената, чтобы ввести 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Он не назвал эти страны, но отметил покупку российской нефти Европой и Китаем.

Кроме того, США впервые осуществили продажу венесуэльской нефти – на сумму около 500 млн долларов – в рамках соглашения с Каракасом почти на 2 млрд долларов. Полученные средства хранятся на счетах под контролем правительства США, новые продажи ожидаются в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!