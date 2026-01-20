'До сих пор покупают российскую нефть': Бессент обвинил Европу в финансировании войны против себя. Видео

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президенту страны Дональду Трампу не нужны полномочия Сената, чтобы ввести 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российскую нефть. Он не назвал эти страны, но отметил покупку российской нефти Европой и Китаем.

Заявление Бессента прозвучало на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Министр финансов США также отметил, что американские законодатели согласны предоставить Трампу соответствующие полномочия для введения пошлин.

Что сказал Бессент

"Просто чтобы было понятно – Европа все еще покупает российскую нефть. Даже спустя четыре года они финансируют войну против самих себя. Китай является очень крупным покупателем российской и иранской нефти, так же, как и венесуэльской", – сказал глава американского Минфина и добавил, что последнюю они уже не будут покупать.

Он напомнил, как Индия начала покупать российскую нефть "после начала конфликта", но Трамп "ввел на них 25% пошлины, и Индия значительно сбавила темпы и перестала покупать российскую нефть".

"Относительно 500% пошлины на покупателей российской нефти. Это предложение, которое сенатор Грэм представил перед Сенатом, и мы увидим, будет ли оно одобрено. Причем президенту Трампу не нужны такие полномочия, потому что он может сделать это в рамках IEPA, но Сенат хочет предоставить ему эти полномочия", – добавил Бессент.

Прав ли Бессент

К сожалению, глава минфина США прав в отношении Европы – причем в ЕС этого даже не скрывают. Так, согласно открытым данным Евростата, ЕС в конце прошлого года сократил закупки российской нефти до исторического минимума в 127,5 миллиона евро, но все еще закупает ее.

В последнем месяце прошлого года европейские компании уменьшили импорт нефти из России в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем – до 127,469 миллиона евро.

Всего за прошлый год поставки российской нефти в ЕС произошло на сумму 3,8 миллиарда евро (против 5,8 миллиарда за 2024 г.), то есть, объем экспорта нефти в Евросоюз уменьшился в 1,5 раза.

Как сообщал OBOZ.UA, США впервые осуществили продажу венесуэльской нефти – на сумму около 500 млн долларов – в рамках сделки с Каракасом почти на 2 млрд долларов. Полученные средства хранятся на счетах под контролем правительства США, новые продажи ожидаются в ближайшее время.

