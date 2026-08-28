Федоров стал советником министра обороны Италии: чем будет заниматься на новой должности. Фото

Бывший глава оборонного ведомства Украины Михаил Федоров стал советником министра обороны Италии Гвидо Кроцетто по вопросам оборонных инноваций. На новой должности он будет помогать Италии развивать современные военные технологии, совершенствовать оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности.

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Об этом Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, предложение стать советником он получил лично от министра обороны Италии Гвидо Кроцетто во время встречи в рамках международной поездки, посвященной развитию цифровых и оборонных технологий.

"Поблагодарил Гвидо за личную поддержку и предложение стать его советником по оборонным инновациям. Благодарен за доверие и стратегическое партнерство. В этой роли буду помогать Италии развивать технологии современной войны, совершенствовать сферу обороны и адаптироваться к новым вызовам в области безопасности, стоящим перед миром", – написал Федоров после начала международной поездки со своей командой.

Чем Федоров будет заниматься для Италии

Федоров отметил, что в качестве советника будет помогать итальянской стороне развивать технологии современной войны, укреплять оборонную сферу и адаптироваться к новым вызовам в сфере безопасности.

Во время встречи с Крозетто они обсудили развитие беспилотных систем, автономных технологий, противовоздушной обороны и экосистемы defense tech.

"Украина и наша команда обладают уникальным опытом ведения технологической войны, которым мы готовы делиться с партнерами", – заявил Федоров.

Федоров продолжит работу в Украине

По словам Михаила Федорова, несмотря на новую международную роль, основным направлением его работы остается деятельность в Украине. Он подчеркнул, что продолжит заниматься проектами, направленными на укрепление украинской обороны и привлечение международных ресурсов.

"Мой главный приоритет остается прежним – я продолжаю работать в Украине над проектами, которые укрепляют нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", – отметил Федоров.

Украинский опыт может стать основой новой модели обороны Европы

Михаил Федоров также подчеркнул, что украинская команда готова передавать партнерам наработанные во время войны технологические решения и опыт их масштабирования.

По его словам, будущее оборонной сферы будет зависеть от способности государств быстро тестировать, совершенствовать и масштабировать новые технологические решения, сочетая их с мощным производством.

"Опыт Украины может стать основой новой модели обороны для Европы", – заявил он.

Новая роль Федорова должна укрепить сотрудничество между Украиной и Италией в сфере оборонных инноваций. По его словам, после встречи с Крозетто международная поездка команды продолжится — впереди запланированы контакты с другими партнерами по вопросам цифровизации, оборонных технологий и развития новых проектов.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров рассказал, над какими проектами будет работать после ухода из правительства. Среди его планов — создание оборонного венчурного фонда, запуск аналитического центра и поддержка стартапов в сфере искусственного интеллекта и defense tech.

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