'Евросолидарность' хочет заслушать главу СБУ по поводу скандала по блокированию в соцсетях

"Европейская солидарность" настаивает на том, чтобы заслушать в Верховной Раде главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по поводу обвинений в вмешательстве в работу соцсетей и блокирования аккаунтов критических к власти пользователей.

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Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время согласительного совета ВР. По ее словам, речь идет о действиях, совершенных бывшим главой СБУ Иваном Бакановым в марте 2022 года.

"Первые о том, что СБУ подставили своих коллег из ФБР и под предлогом войны с РФ попытались ввести политическую цензуру в интернет, сообщили CNN", – отметила она.

По словам Геращенко, под предлогом войны СБУ обратилась к своим американским коллегам из ФБР с просьбой закрывать антироссийские страницы в соцсетях – Facebook, Instagram, YouTube и даже Twitter.

"Но вместо откровенно пропагандистских лживых аккаунтов в списки включили и критических к власти авторов", – утверждает Геращенко.

Поэтому, по ее словам, в США разразился настоящий скандал и теперь проводится расследование комитета Конгресса.

"В обнародованном отчете комитета прямо сказано о цензуре по запросу СБУ", – подчеркнула народная депутат.

Она уточнила, что первый запрос в ФБР от СБУ был сделан в марте 2022 года, а в мае СБУ предоставило список украинских ресурсов, которые якобы использовались для раздора и "разъединения политических сил и украинского общества в целом".

Геращенко напомнила, что примерно в это время из сети исчезли страницы многих критических к власти блоггеров, у которых было десятки и сотни тысяч подписчиков.

"Мы требуем, чтобы СБУ предоставили список тех групп и аккаунтов, которые "разъединяли политические силы", и объяснили мотивы своих действий. Потому что пока это выглядит как полная зачистка информационного поля и политизация спецслужбы", – подчеркнула сопредседатель фракции.

Она также отметила, что СБУ серьезно подставило американцев, поскольку под блок попал и официальный аккаунт Госдепа США на русском языке.