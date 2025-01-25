'Европы будет недостаточно': Зеленский сказал, что будет делать Украина, если США перестанут ее поддерживать

Украина должна увеличивать свою армию. Это произойдет в том случае, если Соединенные Штаты перестанут нас поддерживать. Потому что Европы тогда будет недостаточно.

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Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли. Он подчеркнул, что будущие гарантии безопасности Украине должны включать обязательства как от европейских стран, так и от США.

"Россию может остановить только большое количество союзников. Если у нас не будет Америки, то Украина должна не убавлять свою армию, а увеличивать. Именно это, кстати, были мои месседжи в Швейцарии (на Саммите мира, – прим. OBOZ.ua). Все эти армии слабы по сравнению с российской", – заявил Зеленский.

Президент также добавил, что Силы обороны Украины на данный момент состоят из более 800 тысяч военных. Во Франции армия насчитывает более 200 тысяч военнослужащих, остальные европейские страны имеют меньшие вооруженные силы. Поэтому действенное противостояние России возможно только с участием США.

Подытоживая свое мнение Владимир Зеленский добавил, что "Китай имеет большое влияние. Но Соединенные Штаты Америки больше".

Подробности

Чечилия Сала – итальянская журналистка из газеты Il Foglio, ее репортажи касались полномасштабного вторжения в Украину. В начале декабря прошлого года вылетела в Тегеран с журналистской визой на восемь дней и официальными гарантиями для иностранных корреспондентов. Утром 19 декабря она скрылась.

Как выяснилось, ее арестовала иранская полиция. После задержания журналистки украинский PEN выступил с заявлением, в котором призвал международные правозащитные организации и медиа бороться за увольнение Чечилии Салли.

Иранская полиция освободила ее только 8 января.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп искренне хочет закончить войну в Украине и может это сделать – "благодаря силе, санкциям, крепости США, экономике". Но он сейчас не знает всех обстоятельств, и потому пока его заявления не имеют конкретики.

Недавно Трамп заявил, что Зеленский хочет остановить войну, однако Украина вроде бы не должна была защищаться от полномасштабного вторжения, а сразу "заключить соглашение".

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