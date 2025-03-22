Европейские страны способны организовать миротворческую миссию в Украине без поддержки США – Бен Годжес

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что европейским государствам, которые могли бы потенциально отправить в Украину свои войска после прекращения боевых действий для обеспечения безопасности, не нужна для этого поддержка США. Такие страны, как Великобритания, Франция, Финляндия и другие, способны организовать миссию и без помощи Америки.

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Такое мнение американский генерал-лейтенант высказал в интервью "Радио Свобода". Он напомнил, что Украина остановила Россию почти одна.

"Солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Польши, с которыми я встречался на протяжении многих лет – это достойные женщины и мужчины с хорошим снаряжением", – отметил он.

Ходжес признал, что шансов на то, что США обеспечат поддержку потенциальным европейским миротворцам на территории Украины практически нет. По его мнению, администрация американского президента Дональда Трампа не готова это сделать.

В то же время европейские военные лидеры на встрече в Британии, организованной британским премьером Киром Стармером, вероятно, обсуждали возможные сценарии относительно миротворческих сил.

"Они, наверное, прорабатывают какие-то возможные сценарии. Я имею в виду, если говорить о зоне разграничения, где есть войска между украинцами и россиянами, то это огромное количество (войск – ред.). Если говорить о размещении их за украинцами, это, вероятно, меньшее количество. Это безопаснее, но менее эффективно", – сказал Ходжес.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер собрал совещания с военными руководителями стран "коалиции желающих", которые изъявили желание поддерживать Украину. Он сказал, что Британия и ее союзники переходят от "политического импульса" к "военному планированию", которое, по его словам, нужно сделать, прежде чем будет заключено соглашение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон активно изучает альтернативный вариант введения миротворцев в Украину для защиты предполагаемого мирного соглашения. Он хочет, чтобы миссия осуществлялась под руководством ООН.

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