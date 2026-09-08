Европейские страны готовят передачу Украине систем ПВО SAMP/T и Patriot – СМИ

Страны, располагающие системами противовоздушной обороны Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине в преддверии зимы. Франция при этом координирует с Италией передачу Украине системы SAMP/T и ракет Aster.

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Об этом собственному корреспонденту "Укринформа" сообщили источники в Елисейском дворце, комментируя потребности Украины в укреплении противовоздушной обороны. По словам собеседников агентства, вопрос о дополнительных поставках Patriot сейчас обсуждается, а работа над передачей систем SAMP/T и ракет Aster продолжается.

Обсуждение поставок

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов", — отметили в Елисейском дворце в ответ на вопрос, будут ли в ближайшее время дополнительные поставки Patriot в Украину.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский особенно настаивает на усилении украинской противовоздушной обороны в связи с изменениями в тактике и вооружении российских войск.

В Елисейском дворце отметили, что потребности Украины могут быть частично удовлетворены благодаря системам Patriot. В то же время Киеву необходимы и другие средства противовоздушной обороны.

"Эту потребность могут удовлетворить поставки Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов", — заявили источники.

На уточняющий вопрос о сроках передачи систем в Елисейском дворце ответили кратко: "Работа продолжается".

Трудная зима

Во Франции также осознают, что предстоящая зима будет сложной для Украины из-за российских ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

"Все понимают, что зима будет сложной. В то же время украинцы держатся, и нет сценария, при котором россиянам удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и драматически сказываются на гражданском населении, однако на поле боя россияне не совершают прорыва", – констатировали источники.

По их словам, в этих условиях необходимо одновременно продолжать военную и финансовую поддержку Украины, а также усиливать давление на Россию.

Напомним, Испания и Греция остаются в числе европейских стран, располагающих запасами ракет для систем "Пэтриот". Бригадный генерал Бундесвера в отставке Клаус Виттман отмечал, что эти боеприпасы могли бы стать краткосрочным решением для Украины на фоне дефицита перехватчиков.

Как писал OBOZ.UA, запасы современных ракет-перехватчиков для систем Patriot у американских и натовских войск в Европе опустились до "более чем критического" уровня. В значительной степени это связано с войной США против Ирана — часть американских запасов из Европы перебросили на Ближний Восток для противодействия иранским ракетам и беспилотникам.

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