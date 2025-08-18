Европейские лидеры и Трамп работают над достижением справедливого мира, – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала видео встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Она подчеркнула, что европейские лидеры вместе с президентом США работают над прекращением кровопролития в Украине.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети Х. Она отметила, что вместе с Зеленским они будут иметь разговор с главой Белого дома.

"Сегодня я в Вашингтоне, округ Колумбия, с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Вместе мы встретимся с президентом США Дональдом Трампом", – написала Ляйен.

Она подчеркнула важность достижения справедливого и прочного мира.

"Мы работаем над тем, чтобы прекратить кровопролитие в Украине. И достичь справедливого и прочного мира", – подчеркнула руководительница Еврокомиссии.

Напомним, сегодня, 18 августа, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон.

В Овальном кабинете состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры должны обсудить условия мирного завершения войны РФ против Украины. В переговорах также примут участие ведущие европейские политики, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами с американским лидером Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский сделал заявление. Он подчеркнул, что в первую очередь Украине нужен мир. Надежный и длительный. И это основная цель его визита.

