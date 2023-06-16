Европарламент в резолюции призвал Зеленского ветировать градостроительный закон № 5655

Резолюция Европарламента о поддержке вступления Украины в НАТО содержит пункт, в котором президента Владимира Зеленского призывают не подписывать законопроект о "градостроительной реформе".

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Об этом сообщает движение "Честно".

Так, Европарламент "предостерегает против использования будущих мер по восстановлению способом, который был бы выгоден отдельным группам интересов за счет равных правил игры и прозрачности".

"Призываем президента Зеленского не подписывать законопроект № 5655 о градостроительной деятельности", – говорится в резолюции.

Лидер движения "Честно" Вита Думанская отметила, что "предостережение Европарламента – это четкий сигнал Офису президента".

"Восстановление должно происходить по честным правилам", – подчеркнула Думанская.

Парламент поддержал законопроект 5655 13 декабря прошлого года. Петиция с требованием ветировать проект набрала более 42 тысяч голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов 15 июня принял резолюцию, направленную на поддержку восстановления Украины и ее интеграции в евроатлантическое сообщество. Голосование документа состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.