Европарламент в резолюции призвал Зеленского ветировать градостроительный закон № 5655
Резолюция Европарламента о поддержке вступления Украины в НАТО содержит пункт, в котором президента Владимира Зеленского призывают не подписывать законопроект о "градостроительной реформе".
Об этом сообщает движение "Честно".
Так, Европарламент "предостерегает против использования будущих мер по восстановлению способом, который был бы выгоден отдельным группам интересов за счет равных правил игры и прозрачности".
"Призываем президента Зеленского не подписывать законопроект № 5655 о градостроительной деятельности", – говорится в резолюции.
Лидер движения "Честно" Вита Думанская отметила, что "предостережение Европарламента – это четкий сигнал Офису президента".
"Восстановление должно происходить по честным правилам", – подчеркнула Думанская.
Парламент поддержал законопроект 5655 13 декабря прошлого года. Петиция с требованием ветировать проект набрала более 42 тысяч голосов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Европарламент большинством голосов 15 июня принял резолюцию, направленную на поддержку восстановления Украины и ее интеграции в евроатлантическое сообщество. Голосование документа состоялось на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.