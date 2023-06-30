Европарламент требует начать переговоры по членству Украины в ЕС уже в этом году – Politico

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола призвала Европейский Союз открыть серьезные переговоры по заявке Украины на членство. Они должны состояться в середине декабря этого года.

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Сама мальтийский член Европарламента рассказала об этом журналистам после участия в саммите глав государств и правительств ЕС, пишет Politico. Она отметила усилия Украины относительно войны и призвала страны ответить соответствующе.

"Мы должны выполнить наши обещания по открытию переговоров. Усилия Украины по проведению реформ были экстраординарными, особенно во время войны. Если критерии реформ были в достаточной степени выполнены, мы должны ответить", – подчеркнула Мецола.

"И я сохраняю оптимизм, что эта цель может быть достигнута в этом году", – сказал Мецола.

Как отметило издание, Мецола является одним из самых откровенных деятелей ЕС, поддерживающих стремление Украины стать 28-м членом блока. Она дважды посетила нашу страну после начала полномасштабного вторжения, а также в течение нескольких месяцев настаивала на том, чтобы переговоры о вступлении Украины в ЕС начались в этом году, но пока не предложила конкретного момента для этого.

Украинский депутат, возглавляющий партию "Слуга народа" в парламенте Украины, заявил в Брюсселе, что он надеется на начало переговоров в этом году и призвал "дать надежду украинскому народу".

"Украинский народ ждет только двух вещей: что Украина будет частью семьи ЕС, и знак безопасности, что Украина будет частью НАТО", – отметил Арахамия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Зеленский также считает, что сейчас пора начать серьезные переговоры относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он подчеркнул, что нельзя отрицать факт того, что наше государство влияет на силу Европы;

– министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Берлин продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России "сегодня, завтра и послезавтра". Политик считает, что наше государство должно стать частью европейского проекта мира и процветания.

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