Мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну и стала частью европейского проекта, – Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что Берлин продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с полномасштабным вторжением России "сегодня, завтра и послезавтра". Поддержка ФРГ будет непоколебимой, ведь победа Украины важна не только для самой страны, но и для всего мира.

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Более того, одной победы не достаточно, считает политик. Украина должна стать частью европейского проекта мира и процветания, сказала Бербок на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Ее слова передало агенство Укринформ.

"Поддержка Германии надежна сегодня, завтра и послезавтра. Ибо для крепкого мира недостаточно, чтобы Украина выиграла войну. Мы хотим, чтобы она стала частью европейского проекта мира и процветания. Это в наших интересах", – сказала глава МИД.

Бербок также анонсировала новый пакет гуманитарной помощи для украинских семей, которые больше всех пострадали от начатой российскими оккупантами войны. Также она сказала, что Берлин будет помогать Украине восстанавливаться, а в долгосрочных планах – планирует помочь "заложить основу для устойчивой и процветающей украинской экономики в процессе обретения страной членства в ЕС".

Глава МИД Германии считает, что страна-агрессор ведет против Украину войну на истощение, в Кремле хотят "воспрепятствовать появлению свободной и экономически сильной Украины рядом с изолированным и коррумпированным режимом Путина".

Поэтому Германия с партнерами противостоят "слепой деструктивности Путина посредством реконструкционного наступления", заявила глава германского МИД.

Бербок также отметила, что Украина принадлежит к европейской семье и, "в конце концов, станет членом Европейского Союза".

Политик указала и на то, что ФРГ вместе с партнерами работают над расширением политического и практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анналена Бербок заявила, что для того, чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом она признала, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.