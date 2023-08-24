'Европа с вами!' Мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости и заверили в поддержке

В четверг, 24 августа, Украина отмечает свой День Независимости. Мировые лидеры поздравили наше государство и народ с этим праздником, а также заверили в дальнейшей поддержке.

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Они уверены, что Украина будет свободной. Поздравление лидеров собрал OBOZREVATEL.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в своем приветствии отметил, что ЕС поддерживает Украину и будет продолжать делать это столько, сколько потребуется.

"Вы являетесь членом нашей европейской семьи. И ваше будущее – с нами. Звезды на флаге ЕС будут возвышаться над вашим свободным и суверенным государством", – сказал он.

Президент Европарламента Роберта Мецола отметила мужество и отвагу украинцев, противостоящих российской агрессии.

"Нужно мужество и сила, чтобы противостоять вторжению. Несмотря на невыборочные и бессмысленные атаки, украинцы остаются невероятно храбрыми. Присоединяясь к ним в праздновании Дня государственности, мы подтверждаем солидарность с теми, кто борется за защиту наших ценностей свободы, демократии и мира. суверенитет, независимость – то, чего Украина заслуживает, то, что поддерживает Европа, то, что ждет в будущем", – заявила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что украинцы являются вдохновением для всех европейцев.

"Вы – вдохновение для всех европейцев! И мы будем бок о бок с вами столько, сколько будет нужно, пока Украина станет свободной. Вместе мы завоюем справедливый и длительный мир. Сила Украины в ее людях. Их мужества, силы и непоколебимой надежды на мирное и процветающее будущее в объединенной Европе", – сказала она.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что украинцы смело борются за свою свободу и независимость, за демократию и ценности.

"Я поздравляю Украину и украинский народ с Днем независимости […] Вы боретесь за свою свободу и смело защищаете ценности, которые мы разделяем. Европа твердо стоит за вами", – сказал он.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас также обнародовал обращение, отметив, что его приветствие – это послание надежды. Он также выразил уверенность в том, что Украина победит агрессора.

"Вы боретесь за защиту нашей общей безопасности. И мы будем продолжать поддерживать вас оружием, политически, финансово, оказывая гуманитарную помощь, принимая беженцев, вводя санкции против агрессора. Украина победит", – сказал Маасикас.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна восхищается украинским мужеством и силой нашего народа

"Сегодня вы празднуете независимость и свободу своего народа. Именно эти принципы защищает вся ваша страна в вашей смелой борьбе против жестокой российской агрессии. Мы восхищаемся вашим мужеством и силой", – подчеркнул он.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что сегодня мысли нидерландцев с Украиной, ведь они понимают, насколько важна независимость.

"Понимание того, насколько важна независимость, приходит только тогда, когда возникает риск ее потерять. И вы это знаете, как никто другой. Но позвольте напомнить вам: Нидерланды с вами. И будут оставаться вместе с вами сегодня и каждый день", – отметил он. .

К поздравлениям присоединился и президент Финляндии Саули Нийнисте.

"Мои искренние поздравления народу Украины ко Дню Независимости. Вы мужественно продолжаете защищать свою свободу", – отметил он.

Отметим, что в четверг, 24 августа 2023 года, Украина вторично отмечает свой День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности вражеских воздушных атак массовые мероприятия в столице снова запрещены, однако официальные торжества будут: в столицу прибыли иностранные гости, а еще в Киеве проходит выставка поврежденной техники оккупантов.

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