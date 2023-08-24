Украина отмечает День Независимости в условиях войны: Зеленский вручил госнаграды в Киеве. Фото и видео (обновляется)

В четверг, 24 августа 2023 года, Украина второй раз отмечает свой День Независимости в условиях полномасштабного российского вторжения. Из-за опасности вражеских воздушных атак массовые мероприятия в столице снова запрещены, вместе с тем официальные торжества будут: в столицу прибыли иностранные гости, а еще в Киеве проходит выставка поврежденной техники оккупантов.

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Кроме того, по случаю праздника президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами тех, кто вносит неоценимый вклад в возвращение украинцами мира и свободы (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

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12:00 – В центре Киева президент начал вручать государственные награды украинским военным.

11:00 – В Киеве проходит выставка поврежденной техники оккупантов. Сожженные российские танки, бронемашины, САУ и остатки ракет начали выставлять на Крещатике еще 21 августа.

10:20 - 24 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, глава СБУ Василий Малюк и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравили украинцев с Днем Независимости. Все они подчеркнули: сейчас независимость мы отстаиваем в жестоких боях с российскими оккупантами.

09:05 – Президент Владимир Зеленский поздравил Украину и украинцев с 32-й годовщиной провозглашения независимости. Уже второй год подряд страна отмечает праздник в условиях полномасштабной войны, поэтому свое обращение гарант посвятил воинам ВСУ – тем, кто защищает, кто дает государству независимость.

08:00 – В Киеве в честь Дня Независимости Украины переодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в вышиванки, а у девочки на голове появился венок с цветами украинского флага.

07:00 – Ярким примером настоящего патриотизма 24 августа стали жители поселка Чаплинка Херсонской области, которое пока находится под оккупацией. Житель опубликовал ролик – вид из своего окна, где звучит Государственный гимн, а подсветка напоминает всем, что поселок не принадлежит врагу.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 августа в Украине почтили один из трех главных государственных символов – сине-желтый флаг. Многие жители и гости Киева вышли на улицу, чтобы стать частью масштабного празднования Дня украинского флага.

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