'Украинцы не сломались!' Байден поздравил Украину с Днем Независимости и объявил о новых санкциях против РФ

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер объявил новые санкции против России и заверил, что Штаты продолжат помогать нашему государству и останутся приверженными его независимости.

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Об этом говорится в заявлении главы США, опубликованном на сайте Белого Дома. Байден отметил, что наш народ уже во второй раз отмечает этот праздник в условиях "трусливой войны Путина", однако это не сломило украинцев. Напротив, отважные украинские мужчины и женщины еще раз показывают миру, что за свободу следует бороться.

"США будут продолжать работу вместе с партнерами во всем мире, чтобы поддержать способность Украины защитить себя от агрессии России, поддержать основополагающие принципы Устава ООН и помочь украинскому народу построить безопасное, процветающее и независимое будущее, которого он заслуживает", – подчеркнул Байден.

Также он заверил, что приверженность Штатов независимости Украины непоколебима и долговечна.

"Именно в прошлом месяце США и другие страны "Большой семерки" опубликовали в Литве совместную декларацию, в которой пообещали помочь Украине сохранить вооруженные силы, способные сдерживать российскую агрессию в ближайшие годы. К этой декларации сейчас присоединилось более 25 стран", – отметил Байден.

Также он подчеркнул, что идет работа по привлечению к ответственности всех причастных к военным преступлениям РФ в Украине, в частности, и насильственному вывозу тысяч украинских детей.

"Этих детей похитили у родителей и держали отдельно от их семей. Это бессовестно. И сегодня мы объявляем новые санкции, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и требовать возвращения украинских детей в их семьи", – подчеркнул Байден.

Американский лидер выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать свой День Независимости в мире и безопасности, зная, как их необычное мужество вдохновило мир.

"Пусть День Независимости Украины станет напоминанием о том, что силы тьмы и господства никогда не погасят пламя свободы, живущее в сердцах свободных людей во всем мире", – подытожил президент США.

Напомним, мировые лидеры приветствовали наше государство и народ с Днем Независимости, а также заверили в дальнейшей поддержке. Они уверены, что Украина будет свободной. К поздравлениям присоединились председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Европарламента Роберта Мецолла, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и ряд других.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по случаю 32-летия провозглашения Независимости Украины ССО Польши обратились к украинским защитникам. Польские военные поздравили украинских побратимов и пожелали украинским бойцам никогда не терять веру в победу над российским агрессором;

– президент Литвы Гитанас Науседа 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости, выступив на украинском языке. Он отметил, что РФ пытается отобрать у Украины независимость, стереть украинскую идентичность, однако страна сопротивляется оккупантам.

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