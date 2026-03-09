Европа может использовать 90 млрд евро для Украины: Туск призвал не ждать одобрения Орбана

Европа может использовать 90 млрд евро финансовой помощи для Украины без ожидания дополнительного одобрения со стороны Венгрии. Ведь соответствующее решение уже было согласовано ранее, в том числе и Будапештом, поэтому Европа должна обеспечить его выполнение.

Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск. Он прокомментировал намерение Виктора Орбана заблокировать экстренный заем для Украины.

Туск отметил, что Орбан больше не скрывает своей симпатии к российскому диктатору Путину и его политике. Именно поэтому Европа должна действовать решительно и гарантировать реализацию своих принятых решений.

"Виктор Орбан больше не скрывает своей симпатии к Путину и российской политике. Именно поэтому в случае с займом 90 миллиардов евро, как и во многих других вопросах, Европа должна эффективно обеспечить выполнение своих решений", – подчеркнул Туск.

Польский премьер напомнил, что Венгрия уже согласовала это решение во время предварительных переговоров. Поэтому, по его убеждению, Европа может безопасно использовать эти средства для поддержки Украины, не ожидая новых согласований со стороны Будапешта.

"Я присутствовал на тех встречах. Венгрия согласилась с этим решением. Мы не будем возвращаться к этому вопросу только потому, что Орбан сегодня демонстрирует больше приверженности к России, чем к Украине", – отметил Туск.

Заявление главы правительства Польши прозвучало после того, как в конце февраля Венгрия пообещала заблокировать предоставление Украине экстренной финансовой помощи от Евросоюза в размере 90 млрд евро.

