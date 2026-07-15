Еврокомиссия прекращает финансирование Венецианской биеннале: в чём причина

Европейская комиссия прекращает дальнейшее финансирование Венецианской биеннале после решения организаторов допустить к участию Россию. В Евросоюзе заявили, что культура и спорт не могут использоваться для отбеливания репутации государства-агрессора, особенно на фоне войны против Украины.

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Об этом сообщила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на брифинге после заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе. По её словам, такое решение Еврокомиссии также связано с недавним решением Международного олимпийского комитета разрешить возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

В ЕС осудили возвращение России на международные арены

Каллас резко раскритиковала решение Международного олимпийского комитета допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. По ее словам, такое решение игнорирует реальность полномасштабной войны и массированных российских атак против Украины.

"Решение МОК пригласить российских спортсменов обратно на международные соревнования не учитывает реальность. Министры решительно осуждают такое решение, поскольку оно совпадает с тем, как Россия убивает рекордное количество украинских гражданских лиц. Получается, что МОК вознаграждает такие атаки", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что на этом фоне Европейская комиссия приостанавливает финансирование Венецианской биеннале.

"Культура и спорт не должны становиться инструментами отбеливании репутации", – подчеркнула глава европейской дипломатии.

Последней каплей стало участие России в Венецианской биеннале

Напомним, недавно вице-президент Европейской комиссии Хенна Вирккунен сообщила, что Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по вопросам образования и культуры лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 миллионов евро.

Такое решение стало реакцией на то, что в этом году Россия впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину вновь принимает участие в Венецианской биеннале.

В Брюсселе подчеркивают, что культурные проекты, финансируемые за счет налогоплательщиков Европейского Союза, должны поддерживать демократические ценности. Поскольку современная Россия ведет агрессивную войну против Украины и систематически нарушает международное право, финансирование мероприятий, способствующих возвращению РФ на международные культурные площадки, противоречит принципам ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в день открытия Венецианской биеннале более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались от участия в новой премии "Лев зрительских симпатий". Они пошли на этот шаг в знак солидарности с жюри, которое ранее полностью ушло в отставку из-за скандала вокруг допуска России.

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