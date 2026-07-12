Еврокомиссия официально отозвала грант для Венецианской биеннале из-за российского павильона

Европейская комиссия официально рекомендовала прекратить финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро в связи с решением о повторном открытии российского павильона. К такой рекомендации Еврокомиссия пришла после детального анализа объяснений организаторов, признав их недостаточными для обоснования этого шага.

Видео дня

Об этом сообщила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Генна Вирккунен в социальной сети X. Ведь культура, финансируемая за счёт налогоплательщиков ЕС, должна способствовать защите демократических ценностей.

Современная Россия не соблюдает демократические принципы, поэтому финансирование культурных проектов, связанных с восстановлением её присутствия на международных площадках, не соответствует подходу Европейского Союза.

Речь идет о рекомендации Еврокомиссии в адрес EACEA — агентства, которое администрирует ряд европейских программ в сфере образования, культуры и молодежи. Именно оно должно принять решение о прекращении финансирования Венецианской биеннале в размере 2 млн евро.

"Это решение принято после тщательной оценки ответов организаторов биеннале, призванных обосновать повторное открытие российского павильона. Культура в Европе — финансируемая за счет средств налогоплательщиков — должна способствовать распространению и защите демократических ценностей. Эти ценности сегодня не уважаются в России", — заявила Генна Вирккунен.

Культурные инициативы, получающие финансирование из бюджета ЕС, должны не только поддерживать искусство, но и отражать и защищать демократические ценности, особенно в условиях продолжающейся российской агрессии против Украины.

В день открытия Венецианской биеннале более 50 художников и представителей почти 20 национальных павильонов отказались от участия в новой премии "Лев зрительских симпатий". Причиной послужила солидарность с жюри, которое ранее полностью ушло в отставку из-за скандала вокруг допуска России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что голливудский актёр Уиллем Дефо, снимавшийся в фильме "Глаза: Легенда Карпат", посетил российский павильон на Венецианской биеннале, которая в этом году оказалась в центре международного скандала из-за допуска РФ к участию, несмотря на полномасштабную войну против Украины. После появления актера российские пропагандистские ресурсы начали активно распространять видео с ним и заявления о якобы "мировом признании" российской культуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!