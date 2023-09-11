'Это вопрос клина с Россией и Китаем': Байден объяснил, почему в декларации G20 не назвали РФ агрессором

В итоговой декларации саммита G20 в Индии государство-террорист Россию не осудили за военное вторжение в Украину. По словам президента США Джо Байдена, итоговая формулировка документа была выбрана из-за разногласий с Россией и Китаем.

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В итоге Россию не назвали агрессором из-за присутствия представителей Кремля на саммите. Об этом Байден рассказал во время брифинга в Белом доме.

У американского лидера спросили, почему в коммюнике G20 Россию не назвали агрессором и связана ли такая формулировка с разногласиями со странами Глобального Юга, куда входят, в частности, Индия, Китай, страны Африки, Латинской Америки и прочие государства.

Байден объяснил, что речь не идет о разногласия с Глобальным Югом. По словам главы Белого дома, этот вопрос клина с Россией и Китаем, представители которых присутствовали на саммите G20 в Индии.

"Это не проблема, которая вбивает клин в отношения с Глобальным Югом. Это вопрос клина с Россией, которая присутствовала, и с Китаем", – заявил Байден.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 в Индии страны пришли к согласию по вопросу российско-украинской войны. По словам американского лидера, участники саммита призвали к установлению прочного и справедливого мира. Также он подчеркнул, что большинство стран G20 поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее сообщалось, что участники саммита G20 в Индии обнародовали итоговую декларацию по войне РФ против Украины. Страны призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед саммитом G20 в Индии руководство Китая изменило позицию по отношению к войне в Украине. Пекин избрал более мягкий подход к Украине по сравнению с прошлым годом.

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