Это не должна быть эпоха войн: опубликована официальная декларация саммита G20 по Украине

Участники саммита G20 в Индии обнародовали итоговую декларацию по войне РФ против Украины. Страны призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру.

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Страны "Большой двадцатки" заявили, что сегодняшняя эра не должна быть эпохой войн. Об этом говорится в итоговой декларации, опубликованной на сайте G20.

В документе говорится, что участники саммита с "глубоким беспокойством" отмечают огромные человеческие страдания и негативное влияние войн и конфликтов по всему миру. В контексте войны в Украины участники саммита заявили, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН, согласно которому государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности, суверенитета или политической независимости любого государства.

Также в декларации говорится о недопустимости применения или угроз ядерным оружием. Примечательно, что участники "Большой двадцатки" крайне обеспокоены влиянием войны на глобальную экономику

"G20 является главным форумом для международного экономического сотрудничества, и признавая, что, хотя G20 не является платформой для решения геополитических вопросов и проблем безопасности, мы признаем, что эти проблемы могут иметь значительные последствия для глобальной экономики", – говорится в документе.

Декларация также призывает к "полной, своевременной и эффективной реализации зернового соглашения". Участники саммита заявили, что необходимо обеспечить немедленные и беспрепятственные поставки зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины.

Кроме того, в документе сделали акцент на усилиях Турции при посредничестве ООН, которые состоят из Меморандума о взаимопонимании между РФ и Секретариатом ООН по продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки и безопасной транспортировке продовольствие из украинских портов. Участники саммита заявили, что возобновление транспортировки зерна необходимо для удовлетворения спроса в развивающихся странах и наименее развитых странах, особенно в Африке.

"Отмечая важность поддержки продовольственной и энергетической безопасности, мы призывали к прекращению военных разрушений или других нападений на соответствующую инфраструктуру", – заявили участники саммита.

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