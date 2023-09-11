Байден заявил, что на саммите G20 царило согласие по миру в Украине: может ли компромиссное заявление стран усилить давление на РФ

Президент США Джо Байден заявил, что на саммите G20 в Индии страны пришли к согласию по вопросу российско-украинской войны. По словам американского лидера, участники саммита призвали к установлению прочного и справедливого мира.

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Байден подчеркнул, что большинство стран G20 поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом он заявил во время брифинга в Белом доме.

Президент США отметил, что на саммите "Большой двадцатки" поднимался вопрос войны в Украине. Байден заверил, что во время обсуждения царило согласие относительно необходимости справедливого и прочного мира.

"Мы обсудили жестокую и незаконную войну России в Украине. И в зале было достаточно согласия относительно необходимости справедливого и прочного мира, который поддерживает принципы Устава ООН и уважает суверенитет и территориальную целостность", – сказал Байден.

По информации Financial Times, итоговое заявление саммита стран "Большой двадцатки" в Индии было "компромиссным". На Западе уверены, что это решение должно помочь партнерам Украины убедить развивающиеся страны усилить давление на страну-агрессора Россию.

Источники в дипломатических кругах заявили, что итоговое заявление саммита G20 создает возможность привлечь развивающиеся страны к давлению на РФ, чтобы она прекратила войну. Дипломаты подчеркнули, что партнеры по переговорам вернутся в свои столицы с обещаниями гарантировать территориальную целостность Украины.

При этом отмечается, что именно по таким соображениям США, страны Европейского Союза и другие партнеры Украины согласились исключить из итогового коммюнике прямое осуждение агрессии РФ.

Напомним, участники саммита G20 в Индии обнародовали итоговую декларацию по войне РФ против Украины. Страны призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время не удается начать мирные переговоры с Россией, так как для этого необходимо двустороннее желание. Он подчеркнул, что в случае проявления интереса со стороны президента России Владимира Путина, Украина будет готова присоединиться к переговорному процессу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) с резкой речью в адрес Запада. Он призвал помогать Украине защищаться до полного освобождения ее территорий и подчеркнул, что мир при правлении диктатора РФ Владимира Путина невозможен.

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