Президент США Дональд Трамп предположил, что прекращение огня между Украиной и Россией может продлиться дольше, чем три дня. О режиме тишины в течение 9-11 мая он объявил накануне.

Объясняя, почему считает, что прекращение огня может быть продлено, Трамп заявил, что на российско-украинской войне "ежемесячно гибнут 25 тысяч молодых солдат". Такое заявление американский президент сделал во время общения с журналистами в Вашингтоне 8 мая.

Что сказал Трамп

Президент США считает, что режим тишины между Украиной и Россией может длиться больше, чем три дня, о которых он объявил 8 мая

"Я хотел бы, чтобы это прекратилось в России и Украине. Это худшее, что произошло со времен Второй мировой войны: ежемесячно погибают 25 000 молодых солдат. Это безумие. Поэтому это вполне возможно", – заявил Трамп, когда его спросили о вероятности установления более длительного, чем объявленные три дня, прекращения огня.

О том, какие основания он имеет для таких оптимистичных предположений, учитывая откровенное нежелание российского диктатора Владимира Путина останавливать штурмовые действия на передовой и террор украинцев в тылу – Трамп не сказал.

Что предшествовало

Ранее Трамп анонсировал трехдневное прекращение огня между Украиной и Россией, которое, по его словам, продлится с 9 по 11 мая.

"Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет действовать трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая). Это перемирие будет включать прекращение всех боевых действий, а также обмен пленными – по 1000 человек из каждой страны. Эта просьба была высказана непосредственно мной, и я очень ценю согласие Путина и президента Зеленского", – заявил президент США.

В контексте договоренностей о прекращении огня Трамп вспомнил Вторую мировую.

"В России отмечают День победы, но так же и в Украине, поскольку она также сыграла важную роль во Второй мировой войне", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил согласие Киева на прекращение огня, а также то, что должен состояться обмен пленными в формате 1000 на 1000.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой. (...) Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000. Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена", – отметил он.

От России согласие Москвы на режим тишины, которого она настойчиво пыталась добиться для проведения парада к 9 мая, подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне вечером на сайте президента Украины появился указ, которым Зеленский официально разрешил провести парад в Москве 9 мая. В документе указано, что решение было принято, учитывая "многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая".

Зеленский постановил на время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) "исключить из плана применения украинского вооружения территориальный квадрат Красной площади", указаны также координаты упомянутого "квадрата".

Указ Зеленского вызвал настоящую истерику в РФ. Так называемые Z-блогеры ныли о "плевке в лицо", "цинизме" и издевательствах – и требовали "ударить по Киеву немедленно".

