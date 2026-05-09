'Нас троллят как хотят': россияне истерично отреагировали на разрешение Зеленского провести парад в Москве. Фото

После приказа Владимира Зеленского о разрешении провести парад в Москве, у россиян началась настоящая истерика, они заявляют, что еще никогда не испытывали такого унижения и обвиняют в этом кремлевского главаря Путина. А представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ Зеленского, краснел от стыда.

В соцсетях российские пользователи пишут о "позоре" и призывают к смене власти. OBOZ.UA собрал самые яркие комментарии.

В частности, россияне эмоционально пишут о том, что украинцы их уже "троллят как хотят". Но так унизить РФ, как сумел Зеленский своим указом, не смог никто.

Также россияне заподозрили, что получить разрешение Киева на проведение парада в Москве и было одной из целей путинской "СВО".

После того как президент Зеленский милостиво разрешил провести парад в Москве 9 мая, российский диктатор Путин потерял дар речи. Он никак не прокомментировал приказ украинского лидера, поручив это сделать своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Спикер Кремля выдавил из себя несколько слов, заявив, что России "не нужно ничье разрешение" для проведения парада, но при этом его лицо буквально горело от стыда, он даже не смог поднять глаз.

В российских соцсетях назвали такую реакцию "вялой" и начали призывать к смене власти. Россияне предлагают Путину уйти на пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский официально разрешил стране-агрессору России провести парад в Москве 9 мая 2026 года. Об этом говорится в указе главы государства. В документе отмечается, что во время проведения парада украинские военные не будут атаковать территориальный квадрат Красной площади.

