'Это уже не тот Китай, который был 10 лет назад': дипломат объяснил главную цель визита Си в Москву

Визит китайского лидера Си Цзиньпиня в Москву на период 7-10 мая является жестким ответом президенту США Дональду Трампу на его антикитайские действия – поднятие пошлин до 125%. Так Китай продемонстрировал, что может выбрать себе Россию в качестве главного союзника, если трамповская политика в отношении него будет такой же.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский. По его словам, сегодня Пекин не готов мириться с безапелляционностью и самоуверенностью Вашингтона.

"Китайцы этого не воспринимают и не прощают. Это уже не тот Китай, который был 10 лет назад, когда с ним начинал воевать Трамп и тогда его в достаточной степени нагнул. Это Китай, который стал значительно сильнее, и это Америка, которая стала значительно слабее", – считает собеседник.

По его мнению, США позволили России сесть себе на шею, позволили себе разъединять Европу вместо того, чтобы ее объединять, и обидели другие страны, которые могли бы стать потенциально большими друзьями. Тот же Вьетнам, Индонезия, на которые были наложены достаточно огромные тарифы, и которые Трамп постепенно толкает к Китаю.

"Сегодня ответ от Си Цзиньпиня очевиден – ты не хочешь, чтобы мы, как две великие государства мира, дальше соревновались в экономике, но взаимодействовали в поддержании спокойного, мирного развития человечества, ну хорошо, тогда ты получишь надлежащий ответ. И вот визит в Москву", – пояснил Веселовский.

Он отметил: действия китайского лидера еще не означают, что Пекин окончательно выбрал себе РФ в качестве главного своего союзника, потому что "китайцы достаточно пренебрежительно относятся к россиянам".

"Говорить о союзе в этом смысле, возможно, не стоит, но о демонстрации, о должном ответе Вашингтону говорить следует. И я повторюсь, если бы политика Трампа была иной с самого начала его президентства, то не было бы сегодня Си у Путина на Красной площади", – считает дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики американского агентства Bloomberg предположили, что глава КНР Си Цзиньпин воспользуется своим визитом в Москву 9 мая, чтобы показать тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным. В то же время он ставит целью ослабить США на международной арене.

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