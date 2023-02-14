Украина получит танки Leopard уже в марте, – глава минобороны Польши по итогам ''Рамштайн-9''

Танки Leopard 2A4, передачу которых союзники согласовали для ВСУ, окажутся в Украине уже в марте 2023 года. Те их них, которые предоставила Канада, сегодня находятся в Польше, куда также прибыли инструкторы для обучения украинских военных.

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Об этом заявил вице-премьер Польши и министр национальной обороны Мариуш Блащак по итогам встречи с партнерами по НАТО в формате "Рамштайн" 14 февраля. Его процитировала в Twitter пресс-служба польского оборонного ведомства.

"Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. Другие страны заявили об участии в этой коалиции. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину", – подчеркнул Блащак.

В ходе него министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что "Леопарды", которые ее страна передает Киеву, уже находятся в Польше.

Помимо того, в это соседнее с Украиной государство прибыли и 25 канадских инструкторов. Они уже начали тренировать украинских военных по использованию танков Leopard 2A4.

Напомним: 14 февраля в штаб-квартире НАТО прошло отдельное заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Западные союзники обсуждали предоставление Киеву оружия, которое позволит перехватить инициативу в войне с Россией: в частности, речь идет о бронетехнике, дальнобойных ракетах и боевых самолетах.

В то же время в Польше уже начались учения украинских танкистов по освоению танков Leopard 2. Тренировки назвали "турбокурсом", их пройдут 105 наших военных.

В Германии также сообщили, что 13 февраля приступили к обучению украинских экипажей танков Leopard 2. Они должны закончиться к началу второго квартала 2023 года (то есть в марте или, с меньшей вероятностью, в конце февраля).

Находящийся на таких учениях майор 4-й танковой бригады Вадим Ходак подчеркнул, что украинские воины стремятся поскорее вернуться на фронт уже на Leopard 2. Они высоко оценили возможности этой западной бронетехники. Также воины уверены, что времени, отведенного для овладения немецкими боевыми танками по ускоренной программе, им хватит, ведь на учения поехали опытные танкисты, также имеющие высокую мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии заявили, что не хотят учить украинских военнослужащих работе с основным боевым танком Leopard 2. По словам министра обороны Клаудии Таннер, это было "суверенное решение каждого государства поддержать Украину в пределах своих законов".

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