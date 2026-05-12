'Это сложный и длительный процесс': у Путина заявили, что подготовка к обмену пленными продолжается

В России заявляют, что работа над масштабным обменом пленными между РФ и Украиной продолжается и находится на этапе согласования технических деталей. Процесс требует времени из-за необходимости проверки и согласования списков. В то же время в Кремле выражают осторожный оптимизм относительно быстрого завершения подготовки.

Соответствующие службы продолжают работу над реализацией формулы "1000 на 1000". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о сложном процессе согласования списков, который требует времени и участия профильных структур с обеих сторон. Механизм обмена находится на финальной стадии проработки, но окончательные решения еще не приняты.

"Действительно, речь идет о договоренности по обмену пленными тысяча на тысячу. Это всегда очень сложный процесс. Это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении", – подчеркнул Песков.

Сейчас Москва ожидает завершения подготовительных процедур в ближайшее время, однако конкретных сроков финализации договоренности пока не названо.

