'Слишком тяжело': у Путина выдали новые заявления о переговорах и мире с Украиной

Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков прокомментировали мирные переговоры между Россией и Украиной. Чиновники заявили, что вопрос "слишком сложный" и "выход на мирное соглашение займет много времени".

Об этом они сообщили в комментарии пропагандистским росСМИ. В то же время кремлевские чиновники признали, что мирные переговоры приостановлены.

"Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение – это очень долгий, со сложными деталями путь", – говорит Песков.

Переговоры между РФ и Украиной приостановлены

В то же время Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины приостановлены, и дата следующего раунда встреч делегатов неизвестна.

"Украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", – заявил он, не уточнив, что именно.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что лидеры западных стран вроде бы"ответственно восприняли" заявление Министерства обороны России о последствиях ударов по Красной площади 9 мая.

"Я думаю, что отнеслись к этому с пониманием в большинстве столиц. И с учетом, в частности, наших предупреждений активизировались контакты с американцами во время которых мы договорились о перемирии.То есть удара по Красной площади не было, соответственно, не было и нашего массированного ракетного удара по Киеву в ответ", – цинично сказал Ушаков.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки Белого дома выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной пока не дали результата. По его словам, нынешние дипломатические усилия США фактически зашли в тупик, а Вашингтон не хочет тратить время на мирный процесс без реального прогресса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе разочарованы переговорами Трампа по прекращению войны в Украине. Европейские лидеры начали обсуждать создание собственного формата диалога с российским диктатором Владимиром Путиным.

